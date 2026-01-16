scorecardresearch
 
मां ने दौड़कर लगाया गले..., बेटे, पति और सास तीनों ने BMC Election में दर्ज की जीत

जलगांव नगर निगम चुनाव में कोल्हे परिवार के तीन सदस्यों ने जीत दर्ज कर इतिहास रचा, जिसमें ललित कोल्हे ने जेल से चुनाव लड़ते हुए सफलता हासिल की. परिवार ने ढोल-ताशों के साथ जश्न मनाया और उनकी पत्नी सरिता ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया.

Maharashtra civic body elections (Photo: itg)

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की सत्ता का फैसला आज हो जाना है. मुंबई समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनावों की मतगणना जारी है और एक के बाद एक नतीजे सामने आ रहे हैं. इसी बीच जलगांव से एक बड़ी और दिलचस्प खबर आई है. जलगांव नगर निगम चुनाव में एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने जीत दर्ज की है, जिसके बाद परिवार ने ढोल-ताशों के साथ जश्न मनाया.

यहां के कोल्हे परिवार के ललित कोल्हे, सिंधुताई कोल्हे और पीयूष ललित कोल्हे ने नगर निगम चुनावों में सफलता हासिल की है. खास बात यह रही कि ललित कोल्हे ने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. तीनों उम्मीदवारों ने महायुति के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए विजय प्राप्त की है.

सामने आए वीडियो में  ललित कोल्हे की पत्नी,  सिंधुताई कोल्हे की बहू और पीयूष ललित कोल्हे की मां खुशी से अपने बेटे को गले लगाकर नाचती दिखाई पड़ी

ललित कोल्हे की पत्नी सरिता कोल्हे ने जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पति पर झूठे आरोप लगाए गए थे. उन्होंने कहा कि आज मतदाताओं ने वोट देकर जेल के दरवाजे तोड़ दिए हैं और अपना आशीर्वाद दिया है. सरिता कोल्हे ने भावुक होते हुए बताया कि उनके बेटे, पति और सास तीनों ने चुनाव जीत लिया है. उन्होंने यह भी कहा कि वह ललित की गिरफ्तारी के बाद से चप्पल नहीं पहन रही थीं और उन्होंने प्रण लिया था कि पति के घर लौटने के बाद ही चप्पल पहनेंगी.

गौरतलब है कि 2017 के बीएमसी चुनावों में अविभाजित शिवसेना 84 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि बीजेपी मात्र दो कदम पीछे 82 सीटों पर रही थी. कांग्रेस को 31, एनसीपी को 9 और मनसे को 7 सीटें मिली थीं.

---- समाप्त ----
