घर से निकलीं तीन नाबालिग लड़कियां नहीं लौटीं वापस... महाराष्ट्र से तलाश करते हुए यूपी पहुंची पुलिस

महाराष्ट्र के ठाणे में तीन नाबालिग लड़कियों के लापता होने से सनसनी फैल गई. कल्याण के बारावे गांव से दो सगी बहनें और उनकी 13 साल की भांजी घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटीं. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एक अहम सूचना के आधार पर पुलिस टीम को लखनऊ भेजा गया है, जहां लड़कियों की तलाश की जा रही है.

नाबालिग लड़कियों की तलाश में लखनऊ पहुंची टीम. (Photo: Representational)
महाराष्ट्र के ठाणे से तीन नाबालिग लड़कियों के लापता होने का मामला सामने आया है. पुलिस का कहना है कि कल्याण के खडकपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बारावे गांव की रहने वाली दो सगी बहनें और उनकी 13 साल की भांजी सोमवार सुबह घर से निकली थीं. इसके बाद से तीनों का कोई पता नहीं चला. लापता बहनों की उम्र 13 और 14 वर्ष बताई गई है.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस का कहना है कि तीनों बच्चियां सोमवार तड़के करीब 5.30 बजे घर से निकली थीं, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटीं. जब काफी देर तक उनका कोई सुराग नहीं मिला, तो परिजनों ने आसपास के इलाकों में तलाश की. रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों से भी पूछताछ की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी. इसके बाद परिजनों ने खडकपाड़ा पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर तुरंत जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच और अहम सूचना के आधार पर पुलिस को पता चला कि बच्चियों को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखे जाने की संभावना है. इसी इनपुट पर पुलिस की एक विशेष टीम को लखनऊ भेजा गया है, जो वहां स्थानीय पुलिस के सहयोग से बच्चियों की तलाश कर रही है.

पुलिस ने इस मामले में अपहरण का मामला दर्ज किया है. अधिकारियों का कहना है कि बच्चियों की उम्र कम होने के कारण हर पहलू से जांच की जा रही है. पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर किसी को इन तीनों नाबालिग लड़कियों के बारे में कोई भी जानकारी मिले, तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें.

