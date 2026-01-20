scorecardresearch
 
महाराष्ट्र: वोट डालने गई महिला, घर से चोरी हो गए 7 लाख के आभूषण

ठाणे में एक महिला को 7 लाख रुपये से ज्यादा के गहने चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह चोरी 15 जनवरी को हुई थी. जब महिला वोट डालने गई थी.

महिला के घर से गहने चोरी. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक घर में सेंध लगाकर 7.08 लाख रुपये के सोने के गहने चुराने के आरोप में पुलिस ने 40 साल की एक महिला को गिरफ्तार किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी के मुताबिक यह चोरी 15 जनवरी को हुई, जब मीरा रोड इलाके में रहने वाली 51 साल की एक महिला नागरिक चुनावों में वोट डालने गई थी.

मीरा भायंदर-वसई विरार के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम ब्रांच) मदन बल्लाल ने बताया कि जब महिला वोट डालकर घर लौटी, तो उसने देखा कि कोई घर में घुस गया था. बेडरूम में लकड़ी की अलमारी का लॉकर तोड़ दिया गया था और 7.08 लाख रुपये के सोने के गहने चुरा लिए गए थे.

यह भी पढ़ें: मुंबई: महालक्ष्मी के पास ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट, करोड़ों के आभूषण चोरी, वाई-फाई राउटर भी ले उड़े चोर

महिला के पास से बरामद हुआ गहना

महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और एक महिला संदिग्ध पर शक हुआ. जिसके बाद उसे 17 जनवरी को हिरासत में लिया गया. पूछताछ के दौरान उसने अपराध में शामिल होने की बात कबूल कर ली है. 

पुलिस ने बताया कि आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के बाद चोरी के सभी गहने बाद में बरामद कर लिए गए. आरोपी के खिलाफ घर में सेंधमारी और चोरी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है. 

