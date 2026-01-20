scorecardresearch
 
महाराष्ट्र: ठाणे में मालिक से ठगी, नौकर ने हड़प लिए 38 लाख रुपये

ठाणे में एक 35 साल के व्यक्ति के खिलाफ अपने पूर्व मालिक से 38.61 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है. मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

ठाणे में व्यक्ति से 38 लाख की ठगी. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 35 साल के व्यक्ति के खिलाफ अपने पूर्व मालिक से 38.61 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी ने बताया कि आरोपी प्रकाश जब्बर सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2) (आपराधिक विश्वासघात) और 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत जनवरी से अक्टूबर 2024 के बीच हुई धोखाधड़ी के लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई है.

अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता, जो एक तेल व्यापारी है. उसने आरोप लगाया है कि सिंह ने उसके लिए काम करते समय 10 महीने की अवधि में उसकी कंपनी के पैसे और सामान को सिस्टमैटिक तरीके से हड़प लिया. अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता के ग्राहकों से 23.56 लाख रुपये के प्रोडक्ट खुद ले लिए और अपने खुद के किराना स्टोर में बेचने के लिए 15 लाख रुपये का सामान खरीदा.

सिंह ने कथित तौर पर 38.61 लाख रुपये का गबन किया है. अधिकारी का कहना है कि जांच चल रही है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

