सावधान! मेट्रोमोनियल पर फेक अकाउंट और 1.5 करोड़ की ठगी, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

साइबर ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां विक्टिम की आंखों में धूल झोंकने के लिए ठग ने मेट्रोमोनियल पोर्टल पर फेक अकाउंट बनाया, खुद को बड़ा बिजनेसमैन बताया. यहां तक कि शादीशुदा होने के बाद भी उसने खुद को अनमैरिड बताया. और अपनी पत्नी को बहन बताया. इस मामले में 1.5 करोड़ रुपये की ठगी हुई है.

कर्नाटक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शादी का झांसा देकर 1.53 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

करीब दो साल पहले हुई थी मुलाकात

शिकायत के मुताबिक, मेट्रोमोनियल वेबसाइट पर मार्च 2024 में आरोपी विजय की मुलाकात 29 साल की विक्टिम महिला से हुई है. विक्टिम विजय ने खुद को अमीर बिजनेसमैन बताया.

खुद को बताया करोड़ों की संपत्ति का मालिक

आरोपी ने विक्टिम महिला को बताया है कि वह एक बड़ी कंपनी चलाता है. दावा किया है कि उसके पास 715 करोड़ रुपये की संपत्ति है. विक्टिम महिला ने बताया कि आरोपी विजय ने उसको परिवार से भी मिलवाया. इसमें उनके पिता और पत्नी भी शामिल हैं, जिसे विजय ने अपनी बहन बताया.

ऐसे ठगे 1.50 करोड़ रुपये

विजय ने महिला से झूठ बोला कि उसका बैंक खाता फ्रीज हो चुका है. इसके बाद उसने कई परेशानियों के बारे में बताया. फिर महिला से मदद मांगी कि वह अपने नाम से लोन से ले और कुछ रकम दोस्तों से उधार मांग ले. साथ ही बाद में पूरी रकम लौटाने का वादा किया. इसके बाद महिला को पूरा मामले सच पता चला.

सच का पता चलने के बाद विक्टिम ने आरोपी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई. विक्टिम महिला ने पहले बेंगलुरु स्थित व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया, जिसे बाद में आगे की जांच के लिए केंगेरी पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया गया.

ठगी से बचाव के लिए क्या करें?

शादी के नाम पर ठगी करने वालों से बचाव के लिए क्या करें. इसके लिए सबसे पहले पहचान की पुष्टि करें, जिसके लिए सामने वाला शख्स का पहचान कार्ड, आधार कार्ड और अन्य कोई ID चेक करें. भूलकर भी सिर्फ WhatsApp प्रोफाइल या फिर फोटो पर भरोसा ना करें

शादीशुदा स्टेटस छिपाने का रेड फ्लैग

मेट्रिमोनियल वेबसाइट या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला शख्स अगर बार-बार शादी की तारीख बदलता है. तो सावधान हो जाएये.

अलग-अलग बहाने बनाकर रुपये मांगना भी ठगी की निशानी है. इसके लिए वह बैंक खाता फ्रीज, बिजनेस में नुकसान या फिर किसी महंगे गिफ्ट पर टैक्स का झांसा दे सकता है.

पैसों का लेन-देन

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले रिश्तों से सावधान रहना चाहिए. अगर शादी से पहले कोई शख्स रुपये मांगता है या फिर लोन लेने को कहता है तो भूलकर भी ऐसा ना करें.

(इनपुटः नगरजुन द्वारकानाथ)

