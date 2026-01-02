scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिजनेसमैन से 50 लाख ले लिए, मगर तेल नहीं दिया...हैरान कर देगी मुनाफे के लालच में ठगी की ये कहानी

महाराष्ट्र के ठाणे में एक कारोबारी से सस्ते दाम पर नामी ब्रांड का कुकिंग ऑयल सप्लाई करने का लालच देकर 50 लाख रुपये की ठगी कर ली गई. कई किस्तों में रकम लेने के बावजूद न तो माल की सप्लाई की गई और न ही पैसे लौटाए गए. इस मामले को लेकर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है.

Advertisement
X
बिजनेसमैन से ठग लिए 50 लाख रुपये. (Photo: Representational)
बिजनेसमैन से ठग लिए 50 लाख रुपये. (Photo: Representational)

ठाणे में एक कारोबारी के साथ 50 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. सस्ते दाम पर नामी ब्रांड का कुकिंग ऑयल सप्लाई करने और मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर आरोपियों ने कारोबारी से लाखों रुपये हड़प लिए, लेकिन न तो तेल की सप्लाई की गई और न ही पैसे लौटाए गए. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

एजेंसी के अनुसार, यह मामला महाराष्ट्र के ठाणे के अंबरनाथ इलाके का है. यहां रहने वाले बिजनेसमैन का आरोप है कि अगस्त 2020 से मई 2021 के बीच दो लोगों ने उसे सस्ते दामों पर मशहूर ब्रांड का कुकिंग ऑयल देने का लालच दिया. आरोपियों ने दावा किया कि उनके पास सीधे कंपनी से माल लेने की सुविधा है, जिसके चलते बाजार से कम कीमत पर तेल दिया सकता है. साथ ही, उन्होंने तेल की रीसेल से अच्छा मुनाफा होने का भरोसा भी दिलाया.

पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान पुणे के रहने वाले मुकेश पांडे और पल्लवी राउत के रूप में हुई है. दोनों ने कारोबारी को विश्वास में लेकर उससे अलग-अलग किस्तों में कुल 50 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए. कारोबारी को लग रहा था कि जल्द उसे कुकिंग ऑयल की खेप मिलेगी.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational )
न्यू ईयर पार्टी के नाम पर ठगी, गुरुग्राम में डांसिंग पार्टनर दिलाने का झांसा देकर युवक को लूटा
ED logo
सोना-चांदी, कैश और विदेशी करेंसी बरामद, फर्जी रिटर्न के नाम पर निवेशकों से ठगी
कार खरीद के नाम पर ठगी.(Photo: Representational)
कार खरीदार बनकर करते थे खेल... बीड में वाहन ठगी गिरोह बेनकाब, दो आरोपी गिरफ्तार
बैंक स्टाफ, जिनकी सतर्कता से ठगी का शिकार होने से बची महिला. (Photo: Pankaj Srivastava/ITG)
प्रयागराज: साइबर ठगी का शिकार होने से बची बुजुर्ग महिला, बैंक स्टाफ ने 1 करोड़ 20 लाख के फ्रॉड से बचाया
ममता बनर्जी के नाम पर फर्जीवाड़ा, लोन का झांसा देकर ठगी, बंगाल पुलिस का अलर्ट

यह भी पढ़ें: Maharashtra: कार खरीदार बनकर करते थे खेल... बीड में वाहन ठगी गिरोह बेनकाब, दो आरोपी गिरफ्तार

Advertisement

आरोप है कि पैसे लेने के बाद भी आरोपियों ने न तो कुकिंग ऑयल की सप्लाई की और न ही कोई ठोस जवाब दिया. जब कारोबारी ने माल की डिलीवरी या अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी टालमटोल करने लगे. कुछ समय बाद आरोपियों ने फोन उठाना बंद कर दिया और पूरी तरह संपर्क से बाहर हो गए. इसके बाद पीड़ित कारोबारी ने पुलिस से शिकायत की. 31 दिसंबर को इस संबंध में केस दर्ज किया गया. हालांकि, अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कारोबारी ने घटना के कई साल बाद पुलिस में शिकायत क्यों दर्ज कराई.

पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ठगी की बात सामने आई है और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. उनके बैंक खातों, लेन-देन और मोबाइल कॉल डिटेल्स की भी जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस मुकेश पांडे और पल्लवी राउत का पता लगाने में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement