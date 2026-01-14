महाराष्ट्र: एयर होस्टेस ने किया सुसाइड, एक्स बॉयफ्रेंड पर FIR दर्ज

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 21 साल की एयर होस्टेस ने आत्महत्या कर ली. जिसके बाद पुलिस ने उसके पूर्व पार्टनर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. महिला 28 दिसंबर, 2025 को कल्याण (पूर्व) में अपने घर पर फांसी पर लटकी मिली थी.

और पढ़ें

एक अधिकारी ने बताया कि उसके मोबाइल फोन और फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जांच के बाद कोलसेवाड़ी पुलिस ने 10 जनवरी को उसके 23 साल के पूर्व पार्टनर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया. पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार 28 दिसंबर की रात को उनकी बेटी ने उनके फोन कॉल का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद एक पड़ोसी ने कल्याण के अनुसूया निवास में उसके घर जाकर देखा और उसे छत के हुक से लटका हुआ पाया.

यह भी पढ़ें: 'कोई बात नहीं मेरी जान…',लिखकर युवक ने दे दी जान, डेढ़ महीने बाद अलमारी से मिला सुसाइड नोट

अधिकारी ने बताया कि उसे तुरंत रुक्मिणीबाई अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उसके परिवार ने दावा किया कि वह और आरोपी 2020 से रिलेशनशिप में थे. परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी ने कथित तौर पर उसकी कुछ तस्वीरें पब्लिक करने की धमकी दी, उससे शादी करने से इनकार कर दिया और हाल ही में दूसरी महिला के साथ रिलेशनशिप में आ गया. जिससे उसने आत्महत्या कर ली.

Advertisement

पुलिस आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर शुरू की जांच

अंतिम संस्कार के बाद उसके फोन और बैंक स्टेटमेंट की जांच करने पर परिवार ने कई शिकायतें बताईं. चैट रिकॉर्ड और उसके शरीर पर मिले निशानों से पता चलता है कि आरोपी अक्सर उसके साथ मारपीट करता था. अधिकारी ने बताया कि मृतक के बैंक अकाउंट रिकॉर्ड से पता चला कि उस आदमी ने शादी के बहाने उससे लाखों रुपये लिए थे, जिसमें सबसे हालिया ट्रांजैक्शन 16 दिसंबर, 2025 को हुआ था.

अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने उस आदमी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत FIR दर्ज की है. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----