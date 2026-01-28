scorecardresearch
 
अजित पवार के परिवार में मातम… फूट-फूट कर रोईं बहन सुप्रिया सुले और पत्नी सुनेत्रा, Video

बारामती में चार्टर प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई. हादसे की खबर के बाद पवार परिवार में शोक छा गया. सांसद सुप्रिया सुले और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार परिजनों से मिलते समय भावुक होकर रो पड़ीं. अस्पताल परिसर के बाहर भारी भीड़ जुटी. अजित पवार का पार्थिव शरीर शाम को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा. हादसे की जांच AAIB कर रहा है.

सुप्रिया सुले और डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार परिवार के सदस्यों से मिलकर रोने लगीं. (Photo: Screengrab)
महाराष्ट्र के बारामती से बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं. एनसीपी–एससीपी सांसद सुप्रिया सुले और डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी एवं राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार पवार परिवार के सदस्यों से मिलते समय भावुक हो गईं. दोनों नेता अपने आंसू नहीं रोक सकीं और परिजनों से गले लगकर फूट-फूटकर रोती नजर आईं.

आज सुबह बारामती में एक चार्टर प्लेन की क्रैश लैंडिंग की खबर आई. इसी हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन की सूचना सामने आने के बाद पवार परिवार में शोक की लहर दौड़ गई. घटना की खबर मिलते ही परिवार के सदस्य बारामती में एकत्र हो गए.

सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार ने एक-दूसरे को ढांढस बंधाने की कोशिश की, लेकिन दुख इतना गहरा था कि दोनों खुद को संभाल नहीं सकीं. आसपास मौजूद लोग भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए. फिलहाल पूरे घटनाक्रम को लेकर आधिकारिक स्तर पर जानकारी जुटाई जा रही है और प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

हादसे में गई पांच लोगों की जान
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार को लेकर जा रहा एक निजी विमान बुधवार सुबह बारामती में हादसे का शिकार हो गया. लैंडिंग के दौरान हुए इस विमान हादसे में अजित पवार समेत कुल पांच लोगों की जान चली गई. बताया जा रहा है कि अजित पवार चुनाव प्रचार के सिलसिले में बारामती जा रहे थे. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि विमान की इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग हुई या किसी तकनीकी खामी के कारण दुर्घटना हुई. हादसे के बाद चार्टर प्लेन पूरी तरह आग की चपेट में आ गया.

Advertisement

पार्थिव शरीर शाम 5 बजे अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा
अजित पवार का पार्थिव शरीर आज शाम 5 बजे से बारामती स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां आम लोग और समर्थक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे. अंतिम यात्रा कल सुबह 9 बजे निकाली जाएगी.

कल होगा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. इस विमान दुर्घटना की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है.

अस्पताल परिसर के बाहर भारी भीड़
बारामती में विमान हादसे के बाद अस्पताल परिसर के बाहर भारी भीड़ जुट गई. जिस अस्पताल में एनसीपी नेता अजित पवार को लाया गया था, उसके बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही अजित पवार के चाचा शरद पवार, सांसद सुप्रिया सुले और परिवार के अन्य सदस्य भी अस्पताल पहुंचे.

विमान दुर्घटना की औपचारिक जांच शुरू
अजित पवार से जुड़े विमान हादसे की जांच अब औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) के चार वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली स्थित वीएसआर वेंचर्स के कार्यालय पहुंचे हैं. जांच टीम दुर्घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और उड़ान से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल कर रही है.

