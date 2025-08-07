scorecardresearch
 

Nagpur: शराब से हुई पिता की मौत तो चोर बन गया बेटा! 'बदला' लेने के लिए चुराने लगा शराब की बोतलें

महाराष्ट्र के नागपुर में एक बेटे ने अपने पिता की शराब से हुई मौत का बदला लेने के लिए अनोखा रास्ता अपनाया. 21 वर्षीय राजा खान उर्फ राजा अमरावती ने बीयर बार और वाइन शॉप को निशाना बनाकर कई चोरियां कीं. CCTV में कैद होने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ा. आरोपी का दावा है कि ये चोरियां उसने बदले की भावना से की हैं.

CCTV की मदद से पकड़ा गया चोर (Photo: Screengrab)
महाराष्ट्र के नागपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटा अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए चोर बन गया. 21 साल का राजा खान उर्फ राजा अमरावती एक के बाद एक बीयर बार और शराब की दुकानों में चोरी की घटनाएं कर रहा था.

राजा के पिता की मौत शराब पीने की वजह से हुई थी. तभी से राजा के मन में शराब के प्रति गुस्सा भर गया. उसने तय किया कि वह शराब बेचने वालों से बदला लेगा. इसके लिए उसने बीयर बार और वाइन शॉप को निशाना बनाया और उनमें चोरी करने लगा.

राजा खान दुबला पतला है, जिससे वह दुकानों में आसानी से घुस जाता है और चोरी करके निकल जाता है. ताजा मामला नागपुर के मयूरी सावजी बार का है, जहां उसने रात के अंधेरे में चोरी की. लेकिन इस बार उसकी ये हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गई.

CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार 

CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया. पूछताछ में राजा ने चोरी की बात कबूल की और बताया कि उसके बाप की मौत शराब की वजह से हुई थी. पांचपावली पुलिस थाने के थानेदार बाबूराव राउत ने बताया कि राजा खान के खिलाफ पहले से कई थानों में मामले दर्ज हैं. राजा खुद भी नशा करता है, लेकिन शराब से सख्त नफरत करता है. इसी गुस्से में वह शराब की दुकानों में चोरी करता था.

