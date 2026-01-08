scorecardresearch
 
मुंबई: बांद्रा में शिवसेना उम्मीदवार हाजी सलीम कुरैशी पर चाकू से हमला, पेट में आई चोट

मुंबई के बांद्रा इलाके में वार्ड 92 से शिवसेना के आधिकारिक उम्मीदवार हाजी सलीम कुरैशी पर प्रचार के दौरान चाकू से हमला हुआ. उनके पेट में चोट आई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और संदिग्धों से पूछताछ जारी है.

शिवसेना उम्मीदवार हाजी सलीम कुरैशी पर चाकू से हमला (Photo: Screengrab)
मुंबई के बांद्रा इलाके में नगर निगम चुनाव के प्रचार के दौरान एक गंभीर घटना सामने आई है. वार्ड 92 से शिवसेना के आधिकारिक उम्मीदवार हाजी सलीम कुरैशी पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला कर दिया. यह हमला ज्ञानेश्वर नगर इलाके में उस समय हुआ जब वह अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे.

प्राथमिक जानकारी के अनुसार हाजी सलीम कुरैशी के पेट में चाकू से वार किया गया. हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. समर्थकों की मदद से उन्हें तुरंत इलाज के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार उन्हें पेट में कट की चोटें आई हैं लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

हाजी सलीम कुरैशी पर चाकू से हमला

मुंबई पुलिस ने बताया कि यह घटना शाम करीब पांच बजे की है. पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. कुछ लोगों को संदिग्ध के तौर पर चिन्हित किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.

घटना की जानकारी मिलते ही शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम अस्पताल पहुंचे. उन्होंने हाजी सलीम कुरैशी से मुलाकात की और पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली. योगेश कदम ने कहा कि शिवसेना उम्मीदवार पर इस तरह का हमला बेहद गंभीर और चिंता की बात है.

पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

इसके अलावा  उन्होंने जांच अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से बात की है और मांग की है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुरैशी 2017 के सिटिंग कैंडिडेट हैं और कैंपेन के दौरान बढ़त बनाए हुए थे. ऐसे में इस घटना को चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है और गिरफ्तारी के बाद हमले के पीछे की वजह साफ हो सकेगी.

