scorecardresearch
 

Feedback

पंचायत समिति ऑफिस बना अखाड़ा! अभद्र भाषा बोलने वाले 'कार्यकर्ता' को महिलाओं ने सरेआम पीटा, Video

महाराष्ट्र के सतारा जिले के पाटण पंचायत समिति ऑफिस में बचत समूह की महिलाओं ने एक व्यक्ति की सरेआम पिटाई कर दी. आरोप है कि आरोपी विकास हादवे ने महिलाओं से अभद्र भाषा में बात की और छेड़छाड़ की कोशिश की. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर छेड़छाड़ और शीलभंग की धाराओं में मामला दर्ज किया.

Advertisement
X
वायरल वीडियो की जारी रही है जांच.(Photo: Screengrab)
वायरल वीडियो की जारी रही है जांच.(Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के सतारा जिले के पाटण पंचायत समिति कार्यालय से एक बड़ी घटना सामने आई. बचत समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप) की महिलाओं ने एक कथित सामाजिक कार्यकर्ता को कार्यालय में ही पीट दिया. आरोप है कि उस व्यक्ति ने महिलाओं के साथ अभद्र और अश्लील भाषा का प्रयोग किया था. यह पूरा वाकया वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, आरोपी का नाम विकास हादवे है, जो स्वयं को सामाजिक कार्यकर्ता बताता है. बताया जा रहा है कि उसने बचत समूह की महिलाओं से विवाद के दौरान अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं. इससे गुस्साई महिलाओं ने मौके पर ही उसे घेर लिया और लात-घूंसे बरसाने शुरू कर दिए. कार्यालय में मौजूद अन्य लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत किया.

यह भी पढ़ें: घूसखोरी के आरोपी सतारा के जज को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

सम्बंधित ख़बरें

भारत की 4 शाही ट्रेनें जिनके आगे 5-स्टार होटल भी फीके! टिकट की कीमत सुन उड़ जाएंगे होश 
फैक्ट्री में लगी आग. (Photo: Representational)
कैंडल और ग्लास की फैक्ट्री में लगी आग, 8 घंटे में बुझाई जा सकी 
दिवाली पर इन राज्यों में बनते हैं खास पकवान, जो सिर्फ स्वाद नहीं परंपरा का हिस्सा हैं 
The roar of Tejas from Nashik, filling the gap left by the MiG.
मिग-21 की कमी तेजस करेगा पूरी, नासिक से भरेगा उड़ान 
PWDs negligence, students injured! Poor road in Bhindara turned deadly.
खराब सड़क के चलते पुल से गिरी स्कूल वैन, 10 बच्चे घायल; Video 

मगर, इस दौरान महिलाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विकास हादवे को थाने ले गई. पाटण पुलिस थाने में महिलाओं ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, अश्लील व्यवहार और शीलभंग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

Advertisement

देखें वीडियो...

स्थानीय नागरिकों और महिला संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. उनका कहना है कि सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के साथ अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वहीं, पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो की तकनीकी जांच की जा रही है और मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- सकलेन मुलानी.
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement