पंचायत समिति ऑफिस बना अखाड़ा! अभद्र भाषा बोलने वाले 'कार्यकर्ता' को महिलाओं ने सरेआम पीटा, Video

महाराष्ट्र के सतारा जिले के पाटण पंचायत समिति कार्यालय से एक बड़ी घटना सामने आई. बचत समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप) की महिलाओं ने एक कथित सामाजिक कार्यकर्ता को कार्यालय में ही पीट दिया. आरोप है कि उस व्यक्ति ने महिलाओं के साथ अभद्र और अश्लील भाषा का प्रयोग किया था. यह पूरा वाकया वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, आरोपी का नाम विकास हादवे है, जो स्वयं को सामाजिक कार्यकर्ता बताता है. बताया जा रहा है कि उसने बचत समूह की महिलाओं से विवाद के दौरान अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं. इससे गुस्साई महिलाओं ने मौके पर ही उसे घेर लिया और लात-घूंसे बरसाने शुरू कर दिए. कार्यालय में मौजूद अन्य लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत किया.

मगर, इस दौरान महिलाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विकास हादवे को थाने ले गई. पाटण पुलिस थाने में महिलाओं ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, अश्लील व्यवहार और शीलभंग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

स्थानीय नागरिकों और महिला संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. उनका कहना है कि सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के साथ अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वहीं, पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो की तकनीकी जांच की जा रही है और मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट- सकलेन मुलानी.