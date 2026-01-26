सतारा में मेफेड्रोन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 55 करोड़ रुपये की ड्रग्स ज़ब्त

डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक मोबाइल मेफेड्रोन बनाने वाली यूनिट का भंडाफोड़ किया है. साथ ही 55 करोड़ रुपये की मेफेड्रोन ड्रग्स भी जब्त की है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. एक एजेंसी के मुताबिक एक अधिकारी ने इनपुट के आधार पर शुक्रवार को कराड तहसील के एक दूरदराज के गांव में 'ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट' चलाया.

पोल्ट्री फार्म का रूप देकर छिपाई गई थी फैक्ट्री

जिसके बाद देश की प्रमुख एंटी-स्मगलिंग एजेंसी की टीमों ने छापा मारा और एक पूरी तरह से चालू लैब का पता लगाया. यह लैब मेफेड्रोन बनाने के लिए इक्विपमेंट से लैस थी और उसे एक पोल्ट्री फार्म के रूप में छिपाया गया था. अधिकारियों ने बताया कि यह यूनिट पकड़े जाने से बचने के लिए बार-बार अपनी जगह बदल रही थी.

यह भी पढ़ें: DRI Action: चिकन फीड में छिपी 270 किलो मेफेड्रोन जब्त, 81 करोड़ की ड्रग्स के साथ 6 गिरफ्तार, जानें पूरी कहानी

अधिकारी ने बताया कि ज़ब्त की गई चीज़ों में 11.848 किलोग्राम ड्रग्स लिक्विड रूप में, 9.326 किलोग्राम सेमी-लिक्विड रूप में और 738 ग्राम क्रिस्टल रूप में शामिल थी. साथ ही 71.5 किलोग्राम कच्चा माल भी था. जिससे 15 किलोग्राम और मेफेड्रोन बनाया जा सकता था. जिनकी कुल कीमत लगभग 55 करोड़ रुपये है.

मेफेड्रोन से सेहत को होता है गंभीर खतरा

आपको बता दें कि मेफेड्रोन एक सिंथेटिक स्टिमुलेंट है और इसे आमतौर पर पार्टी ड्रग कहा जाता है. इससे सेहत को गंभीर खतरा होता है. एक अधिकारी ने बताया कि मौके से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जिनमें बनाने वाला या "कुक", "फाइनेंसर-कंसाइनर" और पोल्ट्री फार्म का मालिक शामिल है. प्रतिबंधित सामान का पहला बैच फार्म मालिक के घर पर छिपाकर रखा गया था.

अधिकारी ने बताया कि एक फॉलो-अप ऑपरेशन में DRI अधिकारियों ने घने जंगल वाले इलाके में एक पुराने ऑक्ट्रोई टोल नाके के पास, फाइनल प्रोडक्ट लेने जा रहे दो और लोगों को गिरफ्तार किया. अधिकारी ने बताया कि पांच आरोपियों में से चार को पहले भी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था या MCOCA (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट) के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया था.

