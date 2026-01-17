BMC रिजल्ट: 'अगर शिंदे शिवसेना के लिए जयचंद न होते, तो...', संजय राउत का डिप्टी सीएम पर हमला

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट को बड़ी जीत हासिल हुई है. इसपर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर हमला बोला. राउत ने शुक्रवार को कहा कि अगर एकनाथ शिंदे ने पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं किया होता तो मुंबई में बीजेपी का महापौर नहीं होता.

और पढ़ें

सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, राउत ने शिंदे की जयचंद से तुलना की, जो विश्वासघात के लिए बदनाम एक ऐतिहासिक चरित्र था.

राउत ने कहा, 'अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के लिए जयचंद न होते, तो मुंबई में बीजेपी का महापौर न होता. मराठी लोग शिंदे को हमेशा जयचंद के रूप में याद रखेंगे.'

बता दें कि शिंदे ने 39 सांसदों के साथ मिलकर पार्टी नेतृत्व उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया और 2022 में उनकी सरकार को गिरा दिया. तब से शिवसेना (यूबीटी) नेता नियमित रूप से शिंदे को गद्दार करार देते रहे हैं.

शुक्रवार को घोषित हुए बीएमसी चुनावों में बीजेपी ने 89 सीटें जीतीं. सहयोगी शिवसेना को 29 सीटें मिलीं. 227 सदस्यीय नगर निकाय में दोनों पार्टियों ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है.

Advertisement

शिवसेना ने 1997 से 2022 तक बीएमसी पर कंट्रोल रखा. लेकिन इसबार के नतीजे उद्धव ठाकरे के लिए झटका हैं.

---- समाप्त ----