महाराष्ट्र: सियासी रंजिश का खूनी अंजाम, नवनिर्वाचित पार्षद के पति की तलवार से हत्या

महाराष्ट्र के खोपोली में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां नवनिर्वाचित शिवसेना पार्षद के पति की सरेआम धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान मंगेश सदाशिव कालोखे उर्फ अप्पा (45) के रूप में हुई है, जो खालापुर तालुका के निवासी थे. वह मानसी कालोखे के पति थे जो खोपोली नगर परिषद की नवनिर्वाचित पार्षद हैं.

घात लगाकर बदमाशों ने किया हमला

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुतााबिक पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में यह हत्या हालिया नगर निकाय चुनाव में हार-जीत से उपजी राजनीतिक रंजिश का नतीजा मानी जा रही है. दरअसल शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे मंगेश कालोखे अपनी बेटियों को शिशुमंदिर स्कूल छोड़कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान विहारी इलाके में एक बार के पास घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया.

तलवार, दरांती और कुल्हाड़ी से की गई निर्मम हत्या

आरोप है कि हमलावरों ने मंगेश कालोखे का पीछा किया, उन्हें घेरकर जमीन पर गिराया और फिर तलवार, दरांती (हंसिया) और कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए. हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई.

नगर निकाय चुनाव की रंजिश को लेकर वारदात का शक

पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है. शिकायत में पांच नामजद आरोपियों के साथ कुछ अज्ञात लोगों को भी साजिश में शामिल बताया गया है.

पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपियों की पहचान रविंद्र परशुराम देवकर, दर्शन रविंद्र देवकर, धनश रविंद्र देवकर, सचिन संदीप चव्हाण, सुधाकर परशुराम घारे और भारत भगत के रूप में हुई है. इसके अलावा तीन अन्य आरोपी भी बताए गए हैं, जिनमें रविंद्र देवकर से जुड़ा एक बाउंसर भी शामिल है.

खोपोली थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

