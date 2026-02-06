‘मजाक में मत लेना, मूड बहुत खराब है…’ फेसबुक लाइव कर युवक ने की आत्महत्या

महाराष्ट्र में पुणे से एक दिल दहला देने वाली और भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है. पत्नी और बेटी के घर छोड़कर चले जाने से मानसिक तनाव में चल रहे एक युवक ने फेसबुक लाइव करते हुए आत्महत्या कर ली. यह घटना भोसरी इलाके में घटी है. मृतक युवक की पहचान केशरी प्रसाद शाहू के रूप में हुई है.

पानी की टंकी से कूदकर दे दी जान

यह घटना गुरुवार दोपहर करीब साढ़े चार बजे की है. केशरी प्रसाद शाहू ने भोसरी स्थित सब्जी मंडई की दूसरी मंजिल पर बनी पानी की टंकी से कूदकर अपनी जान दे दी. आत्महत्या से पहले केशरी प्रसाद शाहू ने फेसबुक लाइव के ज़रिए अपनी पीड़ा व्यक्त करने की कोशिश की थी. लाइव वीडियो में वह रोते हुए कहते हुए दिखाई देता है, 'मुझे मेरी पत्नी से मिलना है, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है.'

'आई मिस यू दिव्यांशी'

पुलिस के मुताबिक, आत्महत्या से पहले केशरी प्रसाद शाहू ने तीन पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा था. सुसाइड नोट से उसकी बेटी के प्रति गहरा प्रेम साफ तौर पर झलकता है. उसने कई बार लिखा है- 'मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं. आई मिस यू दिव्यांशी.' जानकारी के अनुसार, केशरी प्रसाद शाहू की पत्नी पिछले कुछ महीनों से उसके साथ नहीं रह रही थी. पत्नी बेटी को साथ लेकर घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद वह अकेला रह रहा था. इस पारिवारिक स्थिति के कारण वह गहरे मानसिक तनाव में था.

'मुझे जीना है, मुझे मेरी पत्नी से मिलना है'

आज दोपहर वह भोसरी स्थित सब्जी मंडई की दूसरी मंजिल पर पहुंचा और पानी की टंकी पर चढ़ गया. पुलिस ने आशंका जताई है कि उसने शराब का सेवन किया था. आत्महत्या से पहले उसने करीब एक मिनट छह सेकंड का फेसबुक लाइव किया था, जिसमें वह बार-बार 'मुझे जीना है, मुझे मेरी पत्नी से मिलना है' कहते हुए दिखाई देता है.

इस बीच,उसके टंकी से कूदने की सूचना मिलते ही भोसरी पुलिस, अग्निशमन दल और एंबुलेंस को तुरंत मौके पर बुलाया गया. करीब आधे से पौन घंटे तक पुलिस और दमकलकर्मियों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं था. घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे. कुछ लोगों ने उसे बचाने के लिए टंकी पर चढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन उसके कूदने की आशंका के चलते कोई आगे नहीं बढ़ सका. कई लोगों ने इस पूरी घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड किया. आखिरकार केशरी प्रसाद शाहू ने दूसरी मंजिल की पानी की टंकी से कूदकर आत्महत्या कर ली.

आत्महत्या से पहले किया फेसबुक लाइव

इस घटना के बाद इलाके में शोक और संवेदना का माहौल है. आत्महत्या से पहले किया गया फेसबुक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस को मिले सुसाइड नोट में केशरी प्रसाद शाहू ने उल्लेख किया है कि पत्नी और बेटी के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण ही उसने यह कदम उठाया. पत्नी-बेटी से बिछड़ने का दर्द वह सहन नहीं कर पा रहा था. उसने यह भी इच्छा जताई है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी बेटी के हाथों अंतिम संस्कार किया जाए या उसका दफन किया जाए.

सुसाइड नोट में क्या लिखा है?

सुसाइड नोट में केशरी प्रसाद शाहू ने कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसने लिखा है,'मैं पूरी होश-हवास में यह सुसाइड नोट लिख रहा हूं. मेरी पत्नी को भगा ले जाने में कुछ लोगों का हाथ है. उन्हें पता है कि मेरी पत्नी कहां है. मेरी मौत के लिए यही लोग ज़िम्मेदार हैं. मुझे न्याय चाहिए.' इसके साथ ही उसने पुलिस पर सीसीटीवी फुटेज की जांच न करने का आरोप लगाते हुए लिखा है,'मुझे अपनी पत्नी और बेटी के साथ जिंदगी जीनी है. अब मुझसे यह दर्द सहन नहीं हो रहा.'

छह घण्टे पहले के फेसबुक लाइव में क्या कहा

क्या सोच रही हो? मैं क्या करूंगा- मुझे खुद भी नहीं पता. लेकिन आज कुछ तो करूंगा, ऐसा कुछ, जो मुझे भी अभी मालूम नहीं. इसे मजाक में मत लेना.आज मेरा मूड बहुत खराब है. मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, जो आज तक किसी ने नहीं किया. फिलहाल इस पूरे मामले की आगे की जांच भोसरी पुलिस कर रही है. पुलिस सुसाइड नोट और फेसबुक लाइव वीडियो के आधार पर सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है.

