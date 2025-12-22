पुणे में हादसा: चुनावी जीत के बाद निकले जुलूस में भड़की आग, पार्षद समेत 17 गंभीर रूप से झुलसे

पुणे के जेजुरी में नगरपालिका चुनाव की मतगणना के बाद निकाले गए विजय जुलूस के दौरान एक भीषण हादसा हो गया. जश्न के दौरान इस्तेमाल की गई कलरफुल स्प्रे की गैस से अचानक आग भड़क उठी, जिसमें नवनिर्वाचित पार्षद समेत कम से कम 17 लोग झुलस गए. हादसे के बाद खुशी का माहौल पलभर में मातम में बदल गया.

जेजुरी नगर पालिका चुनाव की मतगणना पूरी होने के बाद मल्हार थिएटर में नतीजे घोषित किए गए. इसके बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के विजयी उम्मीदवार, कार्यकर्ता और समर्थक खंडोबा किले की पहली सीढ़ी पर दर्शन और जश्न मनाने पहुंचे. इसी दौरान कुछ युवकों ने उत्साह में कलरफुल स्प्रे से पीला रंग उड़ाया. बताया जा रहा है कि स्प्रे में मौजूद अत्यधिक ज्वलनशील गैस के वहां जल रही ज्योत के संपर्क में आते ही आग भड़क गई.

देखते ही देखते जोरदार धमाके जैसी आवाज के साथ पूरा इलाका धुएं से भर गया. अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कई लोग आग की चपेट में आ गए. हादसे में दो नवनिर्वाचित पार्षदों समेत कई महिलाएं और पुरुष झुलस गए. घायलों को तुरंत जेजुरी के निजी और सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि कुछ की हालत गंभीर होने पर उन्हें पुणे रेफर किया गया. एनसीपी के नवनिर्वाचित मेयर जयदीप बारभाई ने कहा, किले की पहली सीढ़ी पर हुआ हादसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. इस बात की संभावना है कि आग ज्वलनशील और मिलावटी भंडारे के इस्तेमाल की वजह से लगी हो.

भविष्य में शहर में बिकने वाले ऐसे मिलावटी भंडारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाएगा. करीब आठ महीने पहले, पूर्व मुख्य ट्रस्टी शिवराज झगड़े ने मुंबई में खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि झिरवाल से मुलाकात की थी और जेजुरी में मिलावटी भंडारा बेचने वाले गोदाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. हालांकि, नागरिकों ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि प्रशासन ने सिर्फ आदेश जारी किए, असल में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

