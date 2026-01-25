scorecardresearch
 
पुणे में मॉर्निंग वॉक के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत, तेज रफ्तार वाहन ने ली जान, ड्राइवर फरार

पुणे के पाषाण इलाके में रविवार सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान 73 साल की बुजुर्ग महिला आशा पाटिल की तेज रफ्तार चार पहिया वाहन की टक्कर से मौत हो गई. हादसा पाषाण रोड पर एनसीएल इंस्टीट्यूट के पास हुआ, जहां पीछे से आए वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया. गंभीर सिर की चोट के कारण अस्पताल में महिला को मृत घोषित किया गया.

पाषाण रोड पर सीमित सीसीटीवी कैमरों के कारण जांच में दिक्कत आ रही है (Photo: Representational)
पुणे के पाषाण इलाके में रविवार सुबह एक दर्दनाक हिट एंड रन घटना में 73 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. मृतक महिला की पहचान आशा पाटिल के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, आशा पाटिल रोज की तरह सुबह करीब 5.30 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली थीं. 

जब वह पाषाण रोड पर एनसीएल इंस्टीट्यूट के पास पैदल चल रही थीं, तभी पीछे से तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि आशा पाटिल के सिर में गंभीर चोट आई. 

आरोपी वाहन चालक मौके से फरार

महिला को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने बताया कि पाषाण रोड एक संरक्षित क्षेत्र में आता है और वहां सीसीटीवी कैमरों की संख्या सीमित होने के कारण आरोपी तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है.

चतुरश्रृंगी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने बताया कि इस मामले में बीएनएस की धारा 106(1) के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस की टीमें फरार चालक की तलाश में जुटी हुई हैं.

