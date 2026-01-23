पुणे में दर्दनाक हादसा, हाउसिंग सोसाइटी के भीतर तेज रफ्तार कार ने ली बच्चे की जान

पुणे के लोनी कालभोर इलाके में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक हाउसिंग सोसाइटी परिसर के अंदर तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से पांच साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई. यह घटना जॉय बेस्ट हाउसिंग सोसाइटी में हुई, जहां बच्चे की मौत के बाद शोक और गुस्से का माहौल है.

और पढ़ें

स्थानीय पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, हादसे के वक्त बच्चा अपने घर के सामने खुले परिसर में खेल रहा था. इसी दौरान एक तेज रफ्तार चार पहिया वाहन सोसाइटी परिसर में दाखिल हुआ और बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया.

कार चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज

परिजन और सोसाइटी के लोग उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की पुष्टि करते हुए सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र पन्हाले ने बताया कि मामले में कार चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है.

बच्चों की सुरक्षा पर उठे सवाल

इस हादसे के बाद बच्चे का परिवार गहरे दुख में है. साथ ही रिहायशी सोसाइटियों के अंदर वाहनों की रफ्तार और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. लोग इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि सुरक्षित मानी जाने वाली सोसाइटी परिसरों में भी ऐसे हादसे कैसे हो रहे हैं.

---- समाप्त ----