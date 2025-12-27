scorecardresearch
 
शादी के 24 घंटे के अंदर ही कपल ने लिया तलाक, वजह सिर्फ इतनी थी

महाराष्ट्र के पुणे से हैरानी भरा मामला सामने आया है. जहां शादी के 24 घंटे के अंदर ही कपल अलग हो गया. दोनों ने लव मैरिज की थी और शादी से पहले कपल एक-दूसरे को दो से तीन साल से जानते थे.

शादी के कुछ ही घंटों बाद कपल ने लिया तलाक. (Photo: Representational )
पुणे से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां एक नवविवाहित जोड़े ने अपनी शादी के सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही अलग होने का फैसला कर लिया. शादी के तुरंत बाद दोनों के बीच गंभीर मतभेद सामने आए, जिसके बाद वे कोर्ट पहुंचे और आपसी सहमति से अपनी शादी खत्म कर ली. इस घटना पर अब देशभर में चर्चा शुरू हो गई है.

एडवोकेट रानी सोनावणे के अनुसार पति और पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद इतने गंभीर थे कि उन्होंने तुरंत शादी खत्म करने का फैसला किया. खास बात यह है कि इस मामले में हिंसा या आपराधिक गलत काम का कोई आरोप नहीं था. दोनों व्यक्तियों ने शांति से कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और आपसी सहमति से शादी खत्म कर ली.

यह भी पढ़ें: तलाक के मामलों में एक साल का 'कूल ऑफ पीरियड' जरूरत नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट

एडवोकेट रानी सोनावणे ने बताया कि शादी के अगले ही दिन से कपल अलग रहने लगे थे. दोनों ने लव मैरिज की थी और शादी से पहले कपल एक-दूसरे को दो से तीन साल से जानते थे. शादी के बाद पति ने पत्नी को बताया कि वह एक जहाज पर काम करता है और वह यह नहीं बता सकता कि उसे कब और कहां पोस्टिंग मिलेगी या वह कितने समय तक बाहर रहेगा.

इसे देखते हुए दोनों ने आपसी सहमति से तय किया कि अलग होना ही सबसे अच्छा विकल्प होगा. कोर्ट ने ऐसे मामलों में लागू होने वाले सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों पर विचार करने के बाद अपना फैसला सुनाया. एडवोकेट सोनावणे ने हैरानी जताई कि शादी से पहले उनके दो साल के रिश्ते के दौरान इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हुई. आपको बता दें कि महिला पेशे से डॉक्टर है, जबकि लड़का इंजीनियर है और जहाज पर काम करता है. 

