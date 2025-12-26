प्रमोद महाजन के भाई प्रकाश महाजन ने MNS छोड़ी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना में हुए शामिल

महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है. बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के नेता प्रकाश महाजन ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने का फैसला किया है. यह राजनीतिक बदलाव उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में हुआ, जिसे एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

प्रकाश महाजन इससे पहले राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से जुड़े थे और प्रदेश की राजनीति में उनका एक अलग स्थान था. उनके शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने से महाराष्ट्र की राजनीति में नए इक्वेशन बनने की संभावना बढ़ गई है.

यह कदम शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना के लिए मजबूती का कारण माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय जब पार्टी विभिन्न राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है.

प्रकाश महाजन का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार से गहराई से जुड़ा हुआ है. वे प्रमोद महाजन के छोटे भाई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रभावशाली नेता थे और महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी अच्छी पहचान थी.

प्रमोद महाजन के निधन के बाद भी उनका परिवार राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है, और अब प्रकाश महाजन का यह बड़ा कदम इस परिवार की राजनीतिक सक्रियता को फिर से स्थापित करता नजर आता है.

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रकाश महाजन का शिंदे गुट में शामिल होना शिवसेना के लिए न केवल संगठनात्मक मजबूती देगा, बल्कि आगामी चुनावों में भी यह दल की रणनीति को प्रभावित कर सकता है. हालांकि, अभी इस बारे में कोई डिटेल स्ट्रैटेजी या प्रकाश महाजन की भविष्य की भूमिका साफ नहीं हुई है. इसके बावजूद, महाराष्ट्र की राजनीति पर इस कदम का असर लंबे समय तक महत्वपूर्ण होगा और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव साफ़ होगा.

