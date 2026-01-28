'दादा ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया', अजित पवार के निधन पर PM मोदी ने जताया शोक

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के दुखद निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है. बुधवार सुबह बारामती एयरपोर्ट के पास हुए विमान हादसे की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री ने इसे महाराष्ट्र और देश के लिए एक बड़ी क्षति बताया. पीएम मोदी ने अजित पवार को एक ऐसा समर्पित नेता करार दिया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा और विकास कार्यों के लिए समर्पित कर दिया था. इससे पहले पीएम मोदी ने शरद पवार से भी बात कर संवेदनाएं व्यक्त की थीं.

दिल्ली में एनसीसी के एक कार्यक्रम में बोलेत हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "अजित दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है. विशेष रूप से ग्रामीण भारत और गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया." प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अजित पवार केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि वे जमीन से जुड़े एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे की गहरी समझ थी.

पीड़ा की घड़ी में परिवार के साथ

हादसे में अजित पवार के साथ जान गंवाने वाले अन्य चार साथियों के प्रति भी प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने कहा, "आज का दिन हमारे लिए एक बड़ी त्रासदी और दुख लेकर आया है. इस हादसे ने हमसे हमारे एक कर्मठ साथी और उनके सहयोगियों को छीन लिया है. पीड़ा की इस घड़ी में हम सभी शोकाकुल परिवारों के साथ खड़े हैं."

बारामती अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं पीएम

गौरतलब है कि यह विमान हादसा बुधवार सुबह उस समय हुआ जब अजित पवार जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे. खराब दृश्यता के कारण लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई.

जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को बारामती में होने वाले अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं. अजित पवार का अंतिम संस्कार सुबह 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा.

हादसे की गंभीरता और अजित पवार के कद को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 30 जनवरी तक तीन दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है. इस दौरान सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस घटना को 'अविश्वसनीय' बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना एक करीबी दोस्त खो दिया है.

