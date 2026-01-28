scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अजित पवार का प्लेन उड़ा रही पायलट ने आखिरी मैसेज में दादी को क्या लिखा?

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन उड़ा रहीं शांभवी ग्वालियर की रहने वाली थीं. उन्होंने बुधवार को ड्यूटी पर जाने से पहले दादी को मैसेज भी किया था. शांभवी के परिवार को अब यकीन नहीं हो रहा है कि परिवार का शान बढ़ाने वाली बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही.

Advertisement
X
शांभवी पाठक के पास प्लेन उड़ाने का 1500 घंटे का अनुभव था. (Photo: ITG)
शांभवी पाठक के पास प्लेन उड़ाने का 1500 घंटे का अनुभव था. (Photo: ITG)

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लैन क्रैश इस विमान को उड़ा रहे पायलटों के परिवार को भी गमगीन कर गया है. इस हादसे में पायलट सुमित कपूर और सह पायलट शांभवी पाठक की मौत हो गई है. शांभवी पाठक ग्वालियर की रहने वाली थी. उनका जन्म ग्वालियर में  हुआ और उनका बचपन भी वहीं बीता. 

शांभवी ने अपनी दादी मीरा पाठक को मुंबई में ड्यूटी पर जाने से पहले व्हाट्सएप पर मैसेज किया था. शांभवी ने मैसेज में लिखा था, "गुड मॉर्निंग दद्दा…" शांभवी की दादी ने इस मैसेज के जवाब में एक इमोजी देकर प्रतिक्रिया दी थी. इसके बाद शांभवी अपनी फ्लाइट पर पहुंच गईं और लगभग 8:46 बजे प्लेन क्रैश हो गया. 

इस घटना के बाद शांभवी के घर में मातम पसरा हुआ है. शांभवी की दादी मीरा को यकीन नहीं हो रहा है कि ये उनकी पोती का आखिरी मैसेज होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

ajit pawar plane crash
'अप्रोच स्पीड ज्यादा...', क्यों क्रैश हुआ अजित पवार का प्लेन? पायलट ने बताई वजह
Ajit Pawar died in a plane crash on Wednesday morning
सियासत को 'लाइट' और 'लाफ्टर' बनाते रहने वाले अजित दादा पवार!
डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र में शोक की लहर है
कठोर प्रशासक, समर्पित नेता और... पत्रकार अभिजीत करंडे की नजर से अजित पवार का सफर
आखिर अजित पवार का विमान क्यों सेफ लैंड नहीं कर सका? देखें हल्ला बोल
Ajit Pawar death
न तकनीकी खराबी, न पायलट की लापरवाही... अजित पवार के विमान हादसे की जांच रिपोर्ट आई सामने

शांभवी के पास 1500 घंटे फ्लाइंग का अनुभव

सह पायलट शांभवी पाठक एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर हैं, उनके पास कुल लगभग 1,500 घंटे का फ्लाइंग अनुभव है. शांभवी का सबसे हालिया मेडिकल परीक्षण 12 जुलाई, 2025 को हुआ था. इस टेस्टिंग की वैधता 24 जुलाई, 2026 तक है. 

Advertisement

शांभवी पाठक ने ग्वालियर स्थित एयर फोर्स नंबर एक स्कूल में पढ़ाई की थी. वह 2016 से 2018 के बीच में एयरफोर्स स्कूल की एविएशन स्टूडेंट थीं. शांभवी मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब की भी सदस्य रही थीं. शांभवी पाठक के पिता एयरफोर्स में ऑफिसर थे. उनका बचपन ग्वालियर के एयर फोर्स कॉलोनी में गुजरा. 
 

शांभवी पाठक अपने पिता के साथ.

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार सुबह मुंबई से 5 फरवरी को होने वाले ज़िला परिषद चुनावों के लिए पुणे ज़िले में दिन में चार रैलियों को संबोधित करने के लिए निकले थे. 

इस हादसे में मारे गए अन्य लोगों में कैप्टन सुमित कपूर थे, जिन्हें 15,000 घंटे का फ्लाइंग अनुभव था, को-पायलट कैप्टन शांभवी पाठक थीं, जिन्हें 1,500 घंटे की फ्लाइंग का अनुभव था, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) विदीप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली थीं. 

अजित पवार एक लीयरजेट विमान से बारामती जा रहे थे. इस विमान को बुधवार सुबह खराब विजिबिलिटी के कारण एक गो-अराउंड के बाद बारामती में लैंडिंग के लिए क्लियरेंस मिल गया था, लेकिन आखिरकार क्लियरेंस मिलने के बाद भी उसने ATC को कोई 'रीड-बैक' नहीं दिया, और कुछ ही देर बाद रनवे के किनारे उसमें आग लग गई. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार प्लेन क्रैश
    करियर राशिफल
    Advertisement