कर्ज में डूबे व्यक्ति ने की खुदकुशी, ज्वलनशील पदार्थ डालकर लगाई आग

पालघर जिले में रविवार देर रात कर्ज में डूबे एक 35 साल के आदमी ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली. वहीं उसने बचाने के चक्कर में उसकी पत्नी और भतीजा भी जल गए.

पालघर में शख्स ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के पालघर जिले में रविवार देर रात कर्ज में डूबे एक 35 साल के आदमी ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस ने बताया कि आग बुझाने की कोशिश में उसकी पत्नी और भतीजा भी जल गए. यह घटना विरार इलाके के फूलपाड़ा में रात 12.40 बजे हुई.

मृतक की पहचान अखिलेश विश्वकर्मा के तौर पर हुई है, जो इलाके में वेल्डिंग की दुकान चलाता था. विरार पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर एलएम तुरे ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक वह पैसे की दिक्कतों और कर्ज की वजह से पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में था.

ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को लगाई आग

व्यक्ति ने अपने घर में खुद पर कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली. उसे बचाने की कोशिश करने वाले उसकी पत्नी और भतीजे भी जल गए. अधिकारी ने बताया कि पत्नी मामूली रूप से जल गई, जबकि भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है.

सूचना मिलने के बाद फायर डिपार्टमेंट के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाई. अधिकारी ने बताया कि बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया और एक्सीडेंटल मौत का मामला दर्ज किया गया. 

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

