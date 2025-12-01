KIIT के हॉस्टल में मृत मिला स्टूडेंट, तीसरे सुसाइड के बाद कैंपस सेफ्टी को लेकर उठे सवाल

ओडिशा के KIIT यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट का शव कैंपस स्थित हॉस्टल के कमरे में मिला है. इससे इस बड़े प्राइवेट इंस्टिट्यूशन में स्टूडेंट सेफ्टी को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं.

मृतक छात्र की पहचान छत्तीसगढ़ के रहने वाले राहुल यादव के तौर पर हुई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इन्फोसिटी पुलिस को शक है कि यह सुसाइड का मामला है. इसलिए इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच शुरू कर दी है. मौत की सही वजह अभी कन्फर्म नहीं हुई है.

पहले भी दो छात्राएं कर चुकी हैं सुसाइड

यह घटना एक परेशान करने वाले पैटर्न को और बढ़ाती है, जो हाल के महीनों में KIIT में तीसरे स्टूडेंट की मौत है. 16 फरवरी 2025 को, नेपाल की रहने वाली B.Tech थर्ड ईयर की स्टूडेंट प्रकृति लमसाल अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई थी.

कैंपस सेफ्टी को लेकर हुआ था काफी बवाल

इस घटना के बाद कैंपस में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए थे. इसमें स्टूडेंट्स ने इंसाफ, ट्रांसपेरेंसी और इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की थी. उस समय कई स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर लापरवाही और हैरेसमेंट की शिकायतों पर एक्शन न लेने का आरोप लगाया था.

यूजीसी ने KIIT प्रबंधन को ठहराया था जिम्मेदार

इसके बाद, UGC की बनाई फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी ने कथित तौर पर KIIT को जिम्मेदार ठहराया था, जिसमें हॉस्टल की खराब हालत, एडमिनिस्ट्रेटिव कमियां और स्टूडेंट की शिकायतों को ठीक से न संभालने का हवाला दिया गया था.

एक और दुखद मामले में, KIIT कैंपस में एक दूसरी नेपाली छात्रा भी मृत पाई गई. इससे यूनिवर्सिटी के सेफ्टी प्रोटोकॉल की जांच और तेज हो गई.

अब राहुल यादव की मौत के साथ, कैंपस सिक्योरिटी, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और इंस्टीट्यूशनल अधिकारियों की ज़िम्मेदारी पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं. कमिश्नरेट पुलिस ने इस मामले पर एक रिलीज कॉपी शेयर की है.

रायपुर का रहने वाला था छात्र

रिलीज में बताया गया है कि रविवार को रात करीब 10.45 बजे इन्फोसिटी PS को सूचना मिली कि रायपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला राहुल यादव (18) KIIT यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस (1st ईयर) कर रहा था. वह KP 7 AB, कैंपस 10 में अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया.

सूचना मिलते ही, इन्फोसिटी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. कमरा, जो अंदर से बंद था. पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के बीच खोला गया. फिर बॉडी को KIMS हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर ने राहुल यादव को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने मोबाइल और लैपटॉप किया जब्त

KIMS हॉस्पिटल से मिली MLC के आधार पर, इन्फोसिटी PS UD केस दर्ज किया है. साइंटिफिक ऑफिसर ने मौके का दौरा किया,और उनकी मौजूदगी में, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने मृतक के मोबाइल फोन और लैपटॉप सहित एग्ज़िबिट्स को एक सही सीज़र लिस्ट के तहत ज़ब्त कर लिया.

इसके बाद कमरे को सील कर दिया गया. पुलिस कमिश्नर दूसरे सीनियर अधिकारियों के साथ मौके पर गए, सबूतों की जांच की और हॉस्टल में रहने वालों से बातचीत की ताकि इस अप्राकृतिक मौत के बैकग्राउंड और हालात का पता लगाया जा सके.

कैंपस के पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

परिवार के सदस्य जो रायगढ़, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, उन्हें तुरंत सूचित कर दिया गया और वे भुवनेश्वर जा रहे हैं. मृतक के माता-पिता के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा. कानून और व्यवस्था की स्थिति कंट्रोल में है. हॉस्टल के पास अधिकारियों के साथ एक प्लाटून फोर्स तैनात कर दी गई है.

