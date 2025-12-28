scorecardresearch
 
'ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने डंडा लगाया है...', पेट्रोल-डीजल को लेकर बोले नितिन गडकरी, बताया फ्यूचर प्लान

नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने को लेकर सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि वैकल्पिक ईंधन को अपनाना अब जरूरी है, वरना यूरो 6 जैसे कड़े इमिशन नॉर्म्स लागू किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर कंपनियों ने 100 फीसदी इथेनॉल और सीएनजी से चलने वाले फ्लेक्स इंजन ट्रैक्टर तैयार कर लिए हैं.

नितिन गडकरी ने कहा कि हाल ही में हाइड्रोजन तकनीक पर आधारित तीन ट्रक लॉन्च किए गए हैं. (File photo: ITG)

नागपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल और डीजल के विकल्पों को लेकर बड़ा बयान दिया है. एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा कि वह ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं और उन्होंने पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए सख्त रुख अपनाया है. 

'डीजल और पेट्रोल बंद करो वरना...'

उन्होंने कहा, 'मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं. मैंने डंडा लगाया है. डीजल और पेट्रोल बंद करो वरना यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स लगाऊंगा.' नितिन गडकरी ने कहा कि अब ट्रैक्टर कंपनियों ने फ्लेक्स इंजन तकनीक पर काम शुरू कर दिया है. उन्होंने बताया कि 100 फीसदी इथेनॉल और सीएनजी से चलने वाले फ्लेक्स इंजन ट्रैक्टर अब तैयार हो चुके हैं. 

'वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देगी सरकार'

उन्होंने आगे बताया कि सरकार वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद भी दे रही है. गडकरी के मुताबिक, आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्शन इक्यूपमेंट के लिए जो लोग फाइनेंस कराते हैं, अगर वे अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल वाले विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें पांच फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. इसका मकसद इन तकनीकों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है.

हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले ट्रक लॉन्च
 
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि हाल ही में तीन ट्रक लॉन्च किए गए हैं. इनमें से दो ट्रक ऐसे हैं, जिनमें डीजल और पेट्रोल इंजन के साथ हाइड्रोजन मिलाकर इस्तेमाल किया गया है. जबकि एक ट्रक पूरी तरह हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलता है. उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर इक्यूपमेंट में भी इसी तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं. नितिन गडकरी ने कहा कि देश का भविष्य अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल से जुड़ा हुआ है और आने वाले समय में यही रास्ता भारत को आगे ले जाएगा.

