प्रियंका गांधी से मिले नितिन गडकरी, भाई राहुल का जिक्र कर किया मजाक, फिर चखाई अपने हाथों से बनी ये खास डिश

संसद में प्रियंका गांधी और नितिन गडकरी की मुलाकात में राजनीति के साथ खाना भी जुड़ गया. गडकरी ने अपने हाथों से बनाकर प्रियंका को चटनी के साथ राइस बॉल्स परोसे. जानें इस खास राजनीतिक और स्वादिष्ट पल की पूरी कहानी.

प्रियंका गांधी के साथ नितिन गडकरी की मुलाकात की सबसे खास बात केंद्रीय मंत्री के हाथों से बनी डिश रही. (Photo: ITG)
राजनीति की दुनिया आमतौर पर फाइलों, बैठकों और गंभीर चर्चाओं तक ही सीमित मानी जाती है. लेकिन संसद परिसर में हाल ही में एक ऐसी मुलाकात देखने को मिली, जहां काम के साथ-साथ हंसी-मजाक और खाने का स्वाद भी जुड़ गया. केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ये मुलाकात चर्चा में आ गई है. क्योंकि यहां सड़क परियोजनाओं पर हुई बातचीत के अलावा केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका को  खुद अपने हाथों से बनाई गई एक खास डिश भी परोसी. दिलचस्प बात ये भी है कि नितिन गडकरी ने इस डिश को कैसे बनाना सीखा.

प्रियंका ने मांगा था नितिन गडकरी से मिलने का समय
केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने संसद में चंडीगढ़-शिमला राजमार्ग पर बनी सुरक्षा दीवारों की चिंता जताई और जून से अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर अपॉइंटमेंट मांगने की बात कही.

सदन में नितिन गडकरी ने तुरंत जवाब दिया कि उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं और अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है. प्रश्नकाल खत्म होने के बाद प्रियंका गांधी गडकरी से उनके कार्यालय में मिलीं और वायनाड व केरल से गुजरने वाली छह सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की. गडकरी ने कहा कि कुछ परियोजनाएं राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं, बाकी की जांच की जाएगी.

प्रियंका गांधी और नितिन गडकरी की इस मुलाकात में कुछ हंसी-मजाक के पल भी आए. गडकरी ने प्रियंका गांधी से कहा कि उनके छोटे भाई राहुल गांधी हाल ही में उनसे अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली की कुछ सड़कों के सिलसिले में उनसे मिलने आए थे. उन्होंने कहा कि भाई का काम कर दिया, बहन का नहीं करूंगा तो आप बोलेंगी कि नहीं किया. यह सुनकर कमरे में मौजूद लोग हंसने लगे. इस बीच नितिन गडकरी ने प्रियंका गांधी को अपने हाथों से बनी डिश भी सर्व की. 

प्रियंका गांधी ने नितिन गडकरी से की मुलाकात. (Photo: ITG)
यूट्यूब से सीखी कुकिंग, गडकरी ने बनाई खास डिश
इस मुलाकात की एक खास बात नितिन गडकरी की कुकिंग रही. उन्होंने बताया कि उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो देखकर चावल से बनी एक डिश तैयार की है. उस दिन उनके ऑफिस आने वाले हर मेहमान को चटनी के साथ चावल के बॉल्स (राइस बॉल्स) परोसे गए. ये राइस बॉल्स ही प्रियंका गांधी को भी सर्व किए गए.  

प्रियंका गांधी ने चखा गडकरी के हाथों का स्वाद
जब प्रियंका गांधी वहां पहुंचीं, तो नितिन गडकरी ने खास तौर पर उनसे अपनी बनाई डिश चखने को कहा. प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा को गडकरी से बातचीत करते हुए वह डिश खाते देखा गया. ये पल राजनीति से हटकर एक बेहद सहज और मानवीय तस्वीर पेश करता नजर आया.

कैसे बनाई जाती हैं राइस बॉल्स?

इंग्रेडिएंट्स
पके हुए चावल– 2 कप
पनीर (कद्दूकस किया हुआ) – 1/2 कप (इच्छानुसार)
हरी मिर्च – 1 (बारीक कटी हुई)
हरा धनिया – 2 बड़े चम्मच (कटा हुआ)
नमक– स्वाद अनुसार
काली मिर्च– 1/4 चम्मच
चीज़ – 1/4 कप (कद्दूकस किया हुआ, ऑप्शनल)
ब्रेडक्रम्ब्स – 1/2 कप
तलने के लिए तेल

बनाने का तरीका
1. पके हुए चावल अच्छे से ठंडा कर लें. अगर चावल थोड़े चिपचिपे हों तो बॉल्स बनाने में आसानी होगी.
2. एक बर्तन में चावल डालें. इसमें पनीर, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, काली मिर्च और चीज़ डालकर अच्छी तरह मिला लें.
3. मिश्रण से छोटे-छोटे हिस्से लेकर हाथों से गोल बॉल्स बनाएं.
4. अब स्टीमर तैयार करें. पानी उबालें और स्टीमर पर बॉल्स रखें. इन्हें ढक कर 10–12 मिनट तक स्टीम करें.
5. गरमा-गरम स्टीम्ड राइस बॉल्स को हरी चटनी या सॉस के साथ परोसें.

---- समाप्त ----
