scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कंपनी के HR मैनेजर से 36 लाख रुपये की ठगी, साइबर ठगों ने निवेश के नाम पर बनाया शिकार

नवी मुंबई में एक कंपनी के एचआर मैनेजर से 36 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. मामले में शिकायत दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. एचआर मैनेजर से यह ठगी निवेश के नाम पर की गई.

Advertisement
X
एचआर मैनेजर से 36 लाख रुपये की ठगी. (Photo: Representational )
एचआर मैनेजर से 36 लाख रुपये की ठगी. (Photo: Representational )

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में साइबर शातिरों ने एक एचआर मैनेजर से 36 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी कर ली. यह ठगी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर ज्यादा रिटर्न दिलाने का लालच देकर की गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. फिलहाल एचआर मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि एक HR मैनेजर के साथ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में 36.74 लाख रुपये की ठगी हुई. नेरुल पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि पीड़ित से एक महिला ने संपर्क किया, जिसने दावा किया कि वह SEBI में रजिस्टर्ड एक फर्म की प्रतिनिधि है और उसे शेयर ट्रेडिंग में ज़्यादा मुनाफ़े का वादा करके एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया.

 यह भी पढ़ें: लोगों को बेच रहे थे फर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी, ऐसे हो रही थी ठगी... नोएडा में पकड़ा गया फेक कॉल सेंटर

सम्बंधित ख़बरें

पूर्व IPS की पत्नी से करोड़ों की ठगी. (Photo: Representational )
पूर्व IPS की पत्नी से 2.58 करोड़ रुपये की ठगी, साइबर ठगों ने ऐसे ऐंठे रुपये
दिल्ली में बुजुर्ग दंपति डिजिटल अरेस्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर)
16 दिन तक डिजिटल अरेस्ट और 14 करोड़ की ठगी, बुजुर्ग दंपति को ठगों ने लगाया चूना
Faridabad credit card fraud fake call centre
फरीदाबाद में क्रेडिट कार्ड ठगी का बड़ा खुलासा, दिल्ली के द्वारका में चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर
हिन्दी बोलने पर बच्ची की हत्या (Photo: ITG)
मराठी की जगह हिन्दी में बात करने पर आग-बबूला हुई मां, गला घोंट कर ले ली मासूम बेटी की जान
massive fire breaks out in chemical factory in navi mumbai
नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग

मुनाफा  दिलाने के नाम पर ऐंठे 36 लाख रुपये 

नेरुल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ब्रह्मानंद नाइकवाड़ी ने कहा कि उसने आरोपी द्वारा दिए गए लिंक को डाउनलोड किया. जिसके बाद 50 हजार रुपये का शुरुआती मुनाफ़ा होने के बाद उसने अगस्त और सितंबर 2025 के बीच कुल 36.74 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया. हालांकि, जब वह अपना मुनाफ़ा नहीं निकाल पाया, तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है.

Advertisement

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आपराधिक विश्वासघात और अन्य अपराधों के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement