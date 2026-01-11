कंपनी के HR मैनेजर से 36 लाख रुपये की ठगी, साइबर ठगों ने निवेश के नाम पर बनाया शिकार

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में साइबर शातिरों ने एक एचआर मैनेजर से 36 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी कर ली. यह ठगी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर ज्यादा रिटर्न दिलाने का लालच देकर की गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. फिलहाल एचआर मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि एक HR मैनेजर के साथ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में 36.74 लाख रुपये की ठगी हुई. नेरुल पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि पीड़ित से एक महिला ने संपर्क किया, जिसने दावा किया कि वह SEBI में रजिस्टर्ड एक फर्म की प्रतिनिधि है और उसे शेयर ट्रेडिंग में ज़्यादा मुनाफ़े का वादा करके एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया.

मुनाफा दिलाने के नाम पर ऐंठे 36 लाख रुपये

नेरुल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ब्रह्मानंद नाइकवाड़ी ने कहा कि उसने आरोपी द्वारा दिए गए लिंक को डाउनलोड किया. जिसके बाद 50 हजार रुपये का शुरुआती मुनाफ़ा होने के बाद उसने अगस्त और सितंबर 2025 के बीच कुल 36.74 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया. हालांकि, जब वह अपना मुनाफ़ा नहीं निकाल पाया, तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आपराधिक विश्वासघात और अन्य अपराधों के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

