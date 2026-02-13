नागपुर: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, पिता और बेटी की मौके पर मौत

महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता और उनकी मासूम बेटी को ऐसी टक्कर मारी कि दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. सुबह का वह सामान्य सा दिन कुछ ही पलों में मातम में बदल गया. हादसे की खबर फैलते ही मोहपा परिसर में सन्नाटा और आक्रोश एक साथ देखने को मिला.

मृतकों की पहचान सुभाष भिवनकर और उनकी बेटी तन्वी भिवनकर के रूप में हुई है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना नागपुर के ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत उमरेड पुलिस थाना क्षेत्र में हुई. बताया जा रहा है कि मोहपा इलाके में पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे और उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला.

स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों को उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. पिता-पुत्री की मौत की खबर से परिवार और आसपास के लोगों में कोहराम मच गया. घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए.

हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित भीड़ ने ट्रक पर पथराव किया और चालक को नीचे उतारकर उसकी पिटाई कर दी. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को सूचना दी गई. उमरेड थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर बाद में गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.



