'लाडकी बहीण योजना का गलत संदर्भ लिया तो घर बैठना पड़ेगा...', फडणवीस की विधायकों को चेतावनी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज नागपुर विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सख्त चेतावनी जारी की. उन्होंने उन विधायकों को फटकार लगाई जो बेवजह के मुद्दों पर बार-बार राज्य की प्रमुख ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ का अनावश्यक रूप से उल्लेख कर रहे थे.

फडणवीस ने बीजेपी के अभिमन्यु पवार और कांग्रेस की ज्योति गायकवाड़ सहित कई विधायकों को चेतावनी दी कि वे राज्य की इस महत्वपूर्ण पहल को एक राजनीतिक संदर्भ बिंदु के रूप में इस्तेमाल न करें.

उन्होंने कहा कि ऐसे व्यवहार से "सख्त परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं" और यहां तक ​​कह दिया कि अगर यह जारी रहा तो उन्हें "घर बैठना पड़ेगा".

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह योजना महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसे जारी रखने के लिए अन्य फंड प्रभावित न हों. उन्होंने विधायकों से अनावश्यक रूप से इसे अलग-अलग बहसों में न घसीटने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री की कड़ी चेतावनी के बाद, प्रश्नकाल के शेष समय के लिए योजना का जिक्र करना बंद हो गया.

