मुंबई: 21वें फ्लोर से गिरकर युवक की मौत, पारिवारिक तनाव और नशे की लत बनी वजह

मुंबई के वडाला इलाके से एक दुखद घटना सामने आई है. 21वें फ्लोर से नीचे गिरकर युवक हैदर कराचीवाला की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. घटना रविवार सुबह की सुबह हुई जिसके बाद पूरे परिवार में मातम का माहौल है.

और पढ़ें

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वडाला पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान हैदर कराचीवाला के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि हैदर को शराब की लत थी, जिसके कारण अक्सर घर में विवाद होता रहता था. इसी वजह से पारिवारिक तनाव लगातार बना हुआ था.

हादसे से पहले शराब के नशे में मिला था युवक

पुलिस के अनुसार, रविवार तड़के हैदर का अपने माता-पिता से विवाद हुआ, जिसके बाद वह गुस्से में घर से निकल गया. कुछ समय बाद, उसके पिता यूसुफ कराचीवाला को सुबह करीब 4 बजे विले पार्ले पुलिस स्टेशन से फोन आया कि उनका बेटा नशे की हालत में मिला है और उसे घर ले जाना चाहिए।. इसके बाद पिता उसे करीब 6 बजे घर वापस लेकर आए.

घर लौटने के बाद माता-पिता ने हैदर को समझाने की कोशिश की और उसे शराब छोड़ने की सलाह दी. परिवार का कहना था कि वो चाहते थे कि बेटा अपनी जिंदगी को नई दिशा दे. बातचीत के बाद हैदर अपने कमरे में चला गया.

Advertisement

सुबह करीब 8:15 बजे पिता को पता चला कि हैदर अपने कमरे से नीचे गिर गया है. परिजन और पुलिस की मदद से उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.



---- समाप्त ----