मुंबई: मालवणी की चॉल में सिलेंडर ब्लास्ट, 7 लोग झुलसे, पूरे इलाके में मची अफरा-तफरी

मुंबई के मालवणी इलाके में मंगलवार सुबह गैस सिलेंडर में ब्लास्ट की घटना सामने आई. यह हादसा मालवणी गेट नंबर-8, एसी मस्जिद के पास एक चॉल में हुआ. गैस रिसाव के कारण सिलेंडर में विस्फोट था, जिससे चॉल में आग लग गई.

भारत माता स्कूल के समीप (मालाड पश्चिम) स्थित चॉल में यह हादसा हुआ. बीएमसी के फायर ब्रिगेड (MFB) को सुबह 9:25 बजे घटना की सूचना मिली. मौके पर फायर ब्रिगेड, पुलिस, संबंधित बिजली वितरण कंपनी का स्टाफ, एंबुलेंस और बीएमसी वार्ड स्टाफ को तत्काल भेजा गया.

आग पहली मंजिल पर स्थित कमरे में सिलेंडर के मुख्य वाल्व, गैस चूल्हे, LPG सिलेंडर, एसी शीट, घरेलू सामान, खाने-पीने की वस्तुओं और गद्दे तक सीमित रही. फायर ब्रिगेड ने आग पर सुबह 9:42 बजे काबू पा लिया.

इस हादसे में कुल 7 लोग झुलसने की सूचना है. इनमें से 4 घायलों को आधार अस्पताल और 3 को केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी का इलाज जारी है.

