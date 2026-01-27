scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुंबई: मालवणी की चॉल में सिलेंडर ब्लास्ट, 7 लोग झुलसे, पूरे इलाके में मची अफरा-तफरी

मुंबई के मलाड स्थित मालवणी में मंगलवार सुबह एक चॉल में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से 7 लोग झुलस गए. आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन घायलों में से कुछ की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

Advertisement
X
चॉल की पहली मंजिल पर मची तबाही.(Photo:ITG)
चॉल की पहली मंजिल पर मची तबाही.(Photo:ITG)

मुंबई के मालवणी इलाके में मंगलवार सुबह गैस सिलेंडर में ब्लास्ट की घटना सामने आई. यह हादसा मालवणी गेट नंबर-8, एसी मस्जिद के पास एक चॉल में हुआ. गैस रिसाव के कारण सिलेंडर में विस्फोट था, जिससे चॉल में आग लग गई.

भारत माता स्कूल के समीप (मालाड पश्चिम) स्थित चॉल में यह हादसा हुआ. बीएमसी के फायर ब्रिगेड (MFB) को सुबह 9:25 बजे घटना की सूचना मिली. मौके पर फायर ब्रिगेड, पुलिस, संबंधित बिजली वितरण कंपनी का स्टाफ, एंबुलेंस और बीएमसी वार्ड स्टाफ को तत्काल भेजा गया.

आग पहली मंजिल पर स्थित कमरे में सिलेंडर के मुख्य वाल्व, गैस चूल्हे, LPG सिलेंडर, एसी शीट, घरेलू सामान, खाने-पीने की वस्तुओं और गद्दे तक सीमित रही. फायर ब्रिगेड ने आग पर सुबह 9:42 बजे काबू पा लिया.

सम्बंधित ख़बरें

Varun Dhawan
मुंबई मेट्रो में स्टंट करना पड़ा भारी, वरुण को मिली चेतावनी, यूजर्स बोले- बॉर्डर 2 की खुशी?
 सोसाइटी प्रबंधन और बिल्डर पर लापरवाही का आरोप.(Photo: Representational)
मुंबई: 21वें फ्लोर से गिरकर युवक की मौत, पारिवारिक तनाव और नशे की लत बनी वजह
मुंबई पुलिस ने अपने ही विभाग के खिलाफ सख्त कदम उठाया (Photo: ITG)
कानून के रखवाले ही कटघरे में... ऑपरेशन के दौरान चोरी के आरोप में मुंबई पुलिस के 4 जवान अरेस्ट
दिल्ली-एनसीआर में भी छोटी हो रही है बालकनी
आखिर क्यों छोटी होती जा रही आपके फ्लैट की बालकनी, अब सिर्फ कपड़े सुखाने की बची जगह
970 kg of Mephedrone recovered from rented rooms in South Delhi
पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, 55 करोड़ की मेफेड्रोन बरामद

इस हादसे में कुल 7 लोग झुलसने की सूचना है. इनमें से 4 घायलों को आधार अस्पताल और 3 को केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी का इलाज जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    इंडिया ईयू ट्रेड डील
    करियर राशिफल
    Advertisement