बुर्का पहनकर महिला कोच में एंट्री और... घाटकोपर स्टेशन पर फिल्मी अंदाज में फरार हुआ शख्स

मुंबई लोकल के महिला डिब्बे में बुर्का पहनकर घुसे एक संदिग्ध पुरुष की वजह से हड़कंप मच गया. CSMT जा रही लोकल में महिलाओं को शक हुआ और पूछताछ शुरू की गई. घाटकोपर स्टेशन पर ट्रेन धीमी होते ही संदिग्ध चलती ट्रेन से कूदकर दूसरी दिशा की कर्जत फास्ट लोकल में चढ़कर फरार हो गया. RPF ने मामला दर्ज किया है.

मुंबई लोकल में बुर्का पहनकर घुसा संदिग्ध.(Photo: Representational)
मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. मध्य रेलवे की एक लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे में बुर्का पहनकर घुसे एक संदिग्ध पुरुष के कारण महिला यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. अचानक हुए इस घटनाक्रम से महिलाओं में डर और गुस्सा दोनों देखने को मिला.

घटना उस समय की है जब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) की ओर जाने वाली एक लोकल ट्रेन घाटकोपर स्टेशन पर पहुंचने वाली थी. महिला कोच में मौजूद यात्रियों ने बुर्का पहने एक व्यक्ति को खड़ा देखा, जिसकी शारीरिक बनावट और हरकतें संदिग्ध लग रही थीं.

यह भी पढ़ें: अचानक बढ़ रही गर्मी... सामान्य से ऊपर जा रहा तापमान! मुंबई में क्यों बदल रहा मौसम?

महिलाओं को हुआ शक, की पूछताछ

महिला यात्रियों को शक होने पर उन्होंने उससे सवाल-जवाब शुरू किए. पूछताछ के दौरान वह व्यक्ति घबरा गया और ठीक से जवाब नहीं दे पाया. उसकी हरकतों से महिलाओं का शक और गहरा हो गया. कुछ महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए अपने मोबाइल फोन से उसका वीडियो भी बना लिया.

जैसे-जैसे ट्रेन घाटकोपर स्टेशन के प्लेटफॉर्म के करीब पहुंच रही थी, संदिग्ध पर दबाव बढ़ता गया. महिलाओं ने उसे रोकने और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को बचाने के रास्ते तलाशने लगा.

चलती ट्रेन से कूदकर फरार

पकड़े जाने के डर से संदिग्ध ने अपनी जान जोखिम में डाल दी. ट्रेन के धीमे होते ही वह महिला डिब्बे से कूद गया और प्लेटफॉर्म पार कर दूसरी दिशा में जाने वाली कर्जत फास्ट लोकल ट्रेन में चढ़ गया. कुछ ही पलों में वह भीड़ में ओझल हो गया.

इस पूरी घटना से स्टेशन पर भी हड़कंप मच गया. महिला यात्रियों ने तुरंत रेलवे कर्मचारियों और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी दी.

RPF-GRP की कार्रवाई, मामला दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) हरकत में आ गई. मुलुंड और ठाणे स्टेशनों पर नाकेबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल सका.

घाटकोपर RPF ने संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 162 के तहत मामला दर्ज किया है. वहीं कुर्ला GRP के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संभाजी जाधव ने बताया कि पिछले महीने अम्बिवली स्टेशन पर भी बुर्का पहनकर चेन स्नैचिंग करने वाले एक शख्स की शिकायत दर्ज हुई थी. पुलिस को आशंका है कि दोनों घटनाओं के पीछे एक ही व्यक्ति हो सकता है.

महिला डिब्बों की सुरक्षा पर चिंता

इस घटना ने महिला यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बों में पुरुषों के अवैध प्रवेश और वेश बदलकर अपराध करने की बढ़ती घटनाओं को उजागर कर दिया है. महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं.

फिलहाल पुलिस स्टेशन और ट्रेनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जा सके.

