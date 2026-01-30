विदेश से आई 26 साल की लड़की की गाड़ी रोककर 66 लाख ले गए नकली पुलिसवाले, बोले- लोकल थाने पहुंचो!

दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में पुलिसकर्मी बनकर एक केन्याई महिला से 66 लाख रुपये से ज्यादा की नकदी लूटने के मामले में पुलिस ने 48 वर्षीय एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान सुरेश रंगनाथ चव्हाण के रूप में हुई है, जिसे बुधवार को ठाणे स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया. उसका एक साथी अभी भी फरार है.

कैसे हुई ठगी?

यह घटना 21 जनवरी को एम. जी. रोड पर अलाना सेंटर बिल्डिंग के पास हुई. केन्या की नागरिक 26 वर्षीय सुमैया मोहम्मद अब्दी टैक्सी से यात्रा कर रही थीं, तभी खुद को पुलिसकर्मी बताने वाले दो लोगों ने उनकी टैक्सी रोक ली. जांच के बहाने दोनों ने उनके दो बैग जब्त कर लिए, जिनमें 66.45 लाख रुपये नकद थे. इसके बाद दोनों ने महिला से आगे की इन्क्वायरी के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन चलने को कहा और मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गए.

खंगाली गई 60 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज



शिकायत दर्ज होने के बाद माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं, जिनमें धारा 318(4) भी शामिल है, के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने तकनीकी निगरानी के लिए विशेष टीम बनाई और 60 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर चव्हाण को ठाणे के आज़ाद नगर से पकड़ा.

बरामद हुए ज्यादा रुपये

पुलिस ने आरोपी के पास से 79.35 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं, जो शिकायत में बताई गई रकम से ज्यादा हैं. एक अधिकारी ने बताया कि अतिरिक्त पैसे किसी अन्य समान अपराध से जुड़े हैं या नहीं, इसकी जांच की जा रही है. वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है.

