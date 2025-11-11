महाराष्ट्र: मुंबई में सीमा शुल्क विभाग की कार्रवाई, 14 करोड़ का नशीला पदार्थ और सोना जब्त

सीमा शुल्क अधिकारियों ने 6 से 9 नवंबर के बीच मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) पर की गई कार्रवाई के दौरान 13.84 करोड़ रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ और सोना ज़ब्त किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इन ज़ब्ती के सिलसिले में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों से आने वाले छह यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है.

और पढ़ें

विशिष्ट खुफिया जानकारी और यात्री प्रोफाइलिंग के आधार पर, मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने बैंकॉक, फुकेत और नैरोबी से आने वाले कई यात्रियों को रोका. 6 नवंबर को बैंकॉक से आने वाले एक यात्री को 2.87 करोड़ रुपये मूल्य के 2.873 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड के साथ पकड़ा गया.

यह भी पढ़ें: ईडी ने PFI और SDPI से जुड़ी 67.03 करोड़ की संपत्ति जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई

वहीं 7 नवंबर को फुकेत से आए दो यात्रियों को 4.02 करोड़ रुपये मूल्य के 4.022 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड ले जाते हुए पकड़ा गया. इसके अलावा शनिवार को बैंकॉक से आए दो और यात्रियों को 3.999 किलोग्राम समान पदार्थ के साथ पकड़ा गया, जिसकी कीमत 3.99 करोड़ रुपये है.

अधिकारियों ने बताया कि बैंकॉक से आए एक अन्य यात्री के पास 2.94 करोड़ रुपये मूल्य का 2.946 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड पाया गया. उसी दिन एक अलग मामले में सीमा शुल्क अधिकारियों ने नैरोबी से आए एक यात्री से पिघला हुआ 358 ग्राम 22 कैरेट सोना ज़ब्त किया, जिसकी कीमत 37.74 लाख रुपये आंकी गई.

Advertisement

ट्रॉली बैग में छिपाकर रखे गए नशीले पदार्थों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत ज़ब्त किया गया. सोना सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत ज़ब्त किया गया. अधिकारियों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से संभावित संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.

---- समाप्त ----