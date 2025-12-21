scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुंबई: बीजेपी विधायक ने ऑटो वाले पर खोया आपा, रॉन्ड साइड ड्राइव करने पर जड़ा थप्पड़

बीजेपी विधायक पराग शाह शुक्रवार को एम.जी. रोड पर अवैध फेरीवालों के खिलाफ एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे थे. इसी दौरान गलत दिशा में आ रहे ऑटो-रिक्शा को रोकने पर विवाद बढ़ गया और मामला हाथापाई तक पहुंच गया.

Advertisement
X
मुंबई के एमजी रोड पर गलत साइड से गाड़ी चलाने पर भाजपा विधायक पराग शाह ने ऑटो चालक को थप्पड़ जड़ दिया. (Screengrab)
मुंबई के एमजी रोड पर गलत साइड से गाड़ी चलाने पर भाजपा विधायक पराग शाह ने ऑटो चालक को थप्पड़ जड़ दिया. (Screengrab)

मुंबई के घाटकोपर में भाजपा विधायक पराग शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक ऑटो रिक्शा चालक को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं. यह घटना शुक्रवार को उस समय हुई जब विधायक शाह एमजी रोड पर अवैध हॉकरों और यातायात समस्याओं के खिलाफ स्थानीय नागरिकों के साथ विरोध मार्च निकाल रहे थे.

वीडियो में दिख रहा है कि रॉन्ग साइड में ऑटो चलाने पर बीजेपी विधायक गाड़ी को रोकते हैं और बहस के दौरान ड्राइवर को थप्पड़ जड़ देते हैं. इस घटना के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है. मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से कांग्रेस की लोकसभा सांसद वर्षा गायकवाड़ ने शनिवार को अपने एक्स पोस्ट में भाजपा विधायक पराग शाह की कड़ी निंदा की.

उन्होंने लिखा, 'भाजपा विधायकों में इतना अहंकार आ गया है कि वे गरीब ऑटो रिक्शा चालकों को भी नहीं छोड़ते. घाटकोपर में भाजपा विधायक पराग शाह ने आज ट्रैफिक नियम तोड़ने पर एक ऑटो रिक्शा चालक को पीटा. भाजपा विधायक खुद को कानून से ऊपर समझकर कानून हाथ में ले रहे हैं और अब सड़क पर गुंडागर्दी कर रहे हैं. यही भाजपा का असली चेहरा है. भाजपा बड़े उद्योगपतियों और ठेकेदारों के लिए रेड कार्पेट बिछाती है और गरीबों-मेहनतकश वर्ग को पीटने में मजा लेती है.'

सम्बंधित ख़बरें

Ramesh Chennithala
कांग्रेस ने किया BMC चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान, प्रभारी बोले- जल्द जारी करेंगे घोषणापत्र
Yashasvi Jaiswal
Yashasvi Jaiswal का दो दिन में दो किलो वजन घटा!
BMC चुनाव: ठाकरे बंधुओं को मराठी-मुस्लिम समीकरण से जीत की आस
Uddhav Thackeray and Raj Thackeray
BMC Election: MaMu Factor पर Seat Sharing Plan
2025 में मुंबई के इस टावर में लोगों ने अरबों के घर लिए
मुंबई के इस टावर में क्या है खास, एक घर के लिए अरबों रुपये लगा रहे हैं भारत के रईस लोग
Advertisement

पराग शाह 2019 से घाटकोपर पूर्व का प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र विधानसभा में कर रहे हैं. वह राज्य के सबसे अमीर विधायकों में से एक हैं, जिन्होंने 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने हलफनामे में 3,383 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की थी. इस घटना पर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मामला जोरदार चर्चा का विषय बना हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement