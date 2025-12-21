मुंबई: बीजेपी विधायक ने ऑटो वाले पर खोया आपा, रॉन्ड साइड ड्राइव करने पर जड़ा थप्पड़

मुंबई के घाटकोपर में भाजपा विधायक पराग शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक ऑटो रिक्शा चालक को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं. यह घटना शुक्रवार को उस समय हुई जब विधायक शाह एमजी रोड पर अवैध हॉकरों और यातायात समस्याओं के खिलाफ स्थानीय नागरिकों के साथ विरोध मार्च निकाल रहे थे.

और पढ़ें

वीडियो में दिख रहा है कि रॉन्ग साइड में ऑटो चलाने पर बीजेपी विधायक गाड़ी को रोकते हैं और बहस के दौरान ड्राइवर को थप्पड़ जड़ देते हैं. इस घटना के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है. मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से कांग्रेस की लोकसभा सांसद वर्षा गायकवाड़ ने शनिवार को अपने एक्स पोस्ट में भाजपा विधायक पराग शाह की कड़ी निंदा की.

उन्होंने लिखा, 'भाजपा विधायकों में इतना अहंकार आ गया है कि वे गरीब ऑटो रिक्शा चालकों को भी नहीं छोड़ते. घाटकोपर में भाजपा विधायक पराग शाह ने आज ट्रैफिक नियम तोड़ने पर एक ऑटो रिक्शा चालक को पीटा. भाजपा विधायक खुद को कानून से ऊपर समझकर कानून हाथ में ले रहे हैं और अब सड़क पर गुंडागर्दी कर रहे हैं. यही भाजपा का असली चेहरा है. भाजपा बड़े उद्योगपतियों और ठेकेदारों के लिए रेड कार्पेट बिछाती है और गरीबों-मेहनतकश वर्ग को पीटने में मजा लेती है.'

Advertisement

पराग शाह 2019 से घाटकोपर पूर्व का प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र विधानसभा में कर रहे हैं. वह राज्य के सबसे अमीर विधायकों में से एक हैं, जिन्होंने 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने हलफनामे में 3,383 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की थी. इस घटना पर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मामला जोरदार चर्चा का विषय बना हुआ है.

---- समाप्त ----