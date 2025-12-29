scorecardresearch
 
मुंबई: भांडुप रेलवे स्टेशन के पास BEST बस ने लोगों को कुचला, 4 की मौत, 9 घायल

मुंबई के भांडुप रेलवे स्टेशन के पास 29 दिसंबर की रात करीब 10:05 बजे बेस्ट की एक बस ने रिवर्स करते समय कई लोगों को कुचल दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस, बेस्ट के कर्मचारी और 108 एंबुलेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया.

हादसे से इलाके में अफरा-तफरी मची हुई है. (Photo: ITG)
मुंबई के भांडुप रेलवे स्टेशन के पास सोमवार रात एक बड़ा हादसा हो गया, जब बेस्ट की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बस ने रिवर्स लेते समय कई लोगों को कुचल दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं. 

यह घटना 29 दिसंबर को रात करीब 10:05 बजे स्टेशन रोड, भांडुप पश्चिम में हुई. हादसे की सूचना फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम को मिली, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. मौके पर मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस, बेस्ट के कर्मचारी और 108 एंबुलेंस की टीमें पहुंच गईं.

रिवर्स करते समय हुआ हादसा

शुरुआती जानकारी के अनुसार, बस पीछे की ओर जा रही थी, तभी वहां मौजूद लोगों से टकरा गई और कई लोगों को कुचल दिया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घायलों को इलाज के लिए एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया है.

फिलहाल पुलिस और अन्य एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं और हालात पर काबू पाने के साथ-साथ मामले की जांच की जा रही है. हादसे से जुड़ी विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

पहले से विरोध, फिर भी बस को दी गई मंजूरी: संजीव कुमार सदानंद 

जनता दल (नॉर्थ-ईस्ट मुंबई) के अध्यक्ष संजीव कुमार सदानंद ने हादसे पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि इस हादसे की जानकारी उन्हें देर से मिली, लेकिन भांडुप में इस बस को लेकर पहले से ही आशंकाएं जताई जा रही थीं.

संजीव कुमार सदानंद ने बताया कि स्थानीय लोगों का कहना था कि इस बस में डिज़ाइन फॉल्ट है. इससे पहले भी इलेक्ट्रिक खराबी के चलते बस में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी थीं. इसी वजह से भांडुप में इस बस के संचालन का विरोध हो रहा था.

उन्होंने कहा कि भांडुप में पहले जो छोटी बस चलती थी, उसे बंद कर दिया गया और इसके स्थान पर यह नई बस शुरू की गई. आरोप है कि BEST की कमिटी ने इस बस को यहां चलाने की मंजूरी दी, जबकि स्थानीय स्तर पर इसके खिलाफ आपत्ति जताई जा रही थी.

संजीव कुमार सदानंद ने सवाल किया कि आज जो दुर्घटना हुई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. उन्होंने कहा, “क्या इसकी जिम्मेदारी बीएसटी विभाग लेगा, या फिर वह चेयरमैन लेगा, जिन्होंने इस बस को पास किया? भांडुप के नागरिक की जान गई है, तो इसकी कीमत कौन चुकाएगा?”

उन्होंने साफ़-साफ कहा कि जिन लोगों ने इस बस को मंजूरी दी, उन्हें ही भांडुप के लोगों की जान के नुकसान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

जनता दल नेता ने कहा कि यह केवल एक छोटी गलती नहीं है, बल्कि एक गंभीर लापरवाही का नतीजा है. उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की जवाबदेही तय की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं.

संजीव कुमार सदानंद ने बताया कि वे जनता दल के नॉर्थ-ईस्ट मुंबई अध्यक्ष हैं और क्षेत्र के नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए काम करते हैं.

