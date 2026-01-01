मोम, पाउडर और 12 कैप्सूल... पानी के गिलास में छिपाकर लाया 3.89 करोड़ का सोना, मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया

मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गोल्ड स्मगलिंग का मामला सामने आया है. यहां निदेशालय ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने सोने की तस्करी करते एक यात्री को पकड़ लिया. अधिकारियों ने बताया कि DRI ने बहरीन से मुंबई आए एक यात्री को रोका और उसकी तलाशी ली. इस दौरान उसके पास 12 कैप्सूल में छिपा 3.05 किलो सोना बरामद किया गया.

एजेंसी के अनुसार, एक यात्री बहरीन से मुंबई पहुंचा था. वह एयरपोर्ट पर जब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान सुरक्षा अधिकारियों को उस पर कुछ शक हुआ. उसे रोका गया और चेकिंग शुरू की गई. इस दौरान सामने आया कि उसके पास 12 कैप्सूल हैं, जो मोम में भरे हुए थे और उन्हें पानी के गिलास में छिपाया गया था, ताकि सुरक्षा जांच में पकड़े न जाएं. जांच के दौरान पाया गया कि बरामद किया गया सोना 24 कैरेट शुद्ध है और इसकी कीमत लगभग 3.89 करोड़ रुपये आंकी गई है.

इस पूरे मामले को लेकर DRI अधिकारियों ने कहा कि यह गिरफ्तारी खुफिया सूचना के आधार पर की गई. उन्होंने बताया कि सोने की तस्करी की यह साजिश इंटरनेशनल गैंग से जुड़ी हो सकती है. इस पूरे मामले की जांच जारी है. बरामद किए गए सोने को जब्त कर लिया गया है. आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

DRI के अधिकारियों ने कहा कि गोल्ड स्मगलिंग को रोकने के लिए इसी तरह से आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी. फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर वह ये सोना कहां से और किससे लाया था. क्या उसके साथ अन्य लोग भी इस नेटवर्क में जुड़े हैं.

