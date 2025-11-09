scorecardresearch
 

Feedback

रान्या राव गोल्ड स्मगलिंग केस... जेल में लग्जरी लाइफ जी रहा आरोपी एक्टर, सेल में मोबाइल-टीवी की सुविधा

रान्या राव गोल्ड स्मगलिंग केस के सह-आरोपी तेलुगु एक्टर तरुण जेल में भी ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहा है. सूत्रों के अनुसार, तरुण के पास जेल के अंदर मोबाइल फोन और टेलीविजन जैसी सुविधाएं हैं. वह रान्या राव के साथ गोल्ड स्मगलिंग नेटवर्क में शामिल होने के आरोप में बंद है.

Advertisement
X
जेल में बंद हैं तेलुगू एक्टर तरुण. (File Photo: ITG)
जेल में बंद हैं तेलुगू एक्टर तरुण. (File Photo: ITG)

रान्या राव गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार एक्टर तरुण को जेल के अंदर विशेष सुविधाएं मिल रही हैं. तरुण को जेल में मोबाइल फोन, टेलीविजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. सूत्रों का कहना है कि तरुण के पास जेल में टीवी है, वह मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी करता है. तरुण के सेल में एक विशेष बिस्तर, स्पेशल खाने की व्यवस्था और मनोरंजन के साधन मौजूद है. इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है.

यहां देखें Video

बता दें कि गोल्ड स्मगलिंग का यह मामला तब सुर्खियों में आया था, जब जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि रान्या राव, जो एक सीनियर IPS अधिकारी की बेटी हैं, उसने 2023 से 2025 के बीच 50 से अधिक बार दुबई की यात्राएं कीं. डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) और एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की जांच में सामने आया कि रन्या इन यात्राओं के दौरान गोल्ड स्मगलिंग में शामिल थी.

सम्बंधित ख़बरें

ranya rao
गोल्ड स्मगलिंग केस: कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव पर DRI ने लगाया 102 करोड़ का जुर्माना 
Sandalwood Actress Ranya Rao Sentenced to 1-Year Jail in Gold Smuggling Case
कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को गोल्ड स्मगलिंग केस में मिली सजा, हुई 1 साल की जेल  
रान्या राव (फाइल फोटो)
कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर के हॉस्पिटल पर ED रेड, रान्या राव गोल्ड स्मगलिंग से जुड़ा है कनेक्शन 
ranya rao
गोल्ड स्मगलिंग केस: एक्ट्रेस रान्या राव को जमानत, लेकिन जेल से रिहाई नहीं, जानें वजह 
रान्या राव, उनके पिता और पति.
'45 दिन दुबई की सोलो ट्रिप, मल्टीपल बिजनेस...', गोल्ड स्मगलिंग केस में रान्या राव को लेकर चौंकाने वाला खुलासा 

इसी दौरान तेलुगु एक्टर तरुण पर आरोप लगा कि तरुण ने रन्या को इंटरनेशनल गोल्ड स्मगलिंग नेटवर्क से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई. यह संपर्क फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े इवेंट्स और पार्टियों के जरिए हुआ था, जहां दुबई में कुछ कथित कारोबारी और तस्कर मौजूद रहते थे.

यह भी पढ़ें: '45 दिन दुबई की सोलो ट्रिप, मल्टीपल बिजनेस...', गोल्ड स्मगलिंग केस में रान्या राव को लेकर चौंकाने वाला खुलासा

Advertisement

तरुण को जांच एजेंसियों ने तब गिरफ्तार किया था, जब वह जिनेवा भागने की कोशिश कर रहा था. तरुण की गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. अब सवाल उठ रहे हैं कि हाई-प्रोफाइल कैदी को विशेष सुविधाएं कैसे मिल रही हैं. तरुण ने साल 2018 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म परिचयम से पहचान बनाई थी. तरुण के पास अमेरिकी नागरिकता भी है. फिल्म की शूटिंग और प्रमोशन के दौरान ही तरुण की मुलाकात रन्या राव से हुई थी. इसके बाद गोल्ड स्मगलिंग नेटवर्क की कहानी शुरू हुई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement