रान्या राव गोल्ड स्मगलिंग केस... जेल में लग्जरी लाइफ जी रहा आरोपी एक्टर, सेल में मोबाइल-टीवी की सुविधा

रान्या राव गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार एक्टर तरुण को जेल के अंदर विशेष सुविधाएं मिल रही हैं. तरुण को जेल में मोबाइल फोन, टेलीविजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. सूत्रों का कहना है कि तरुण के पास जेल में टीवी है, वह मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी करता है. तरुण के सेल में एक विशेष बिस्तर, स्पेशल खाने की व्यवस्था और मनोरंजन के साधन मौजूद है. इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है.

बता दें कि गोल्ड स्मगलिंग का यह मामला तब सुर्खियों में आया था, जब जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि रान्या राव, जो एक सीनियर IPS अधिकारी की बेटी हैं, उसने 2023 से 2025 के बीच 50 से अधिक बार दुबई की यात्राएं कीं. डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) और एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की जांच में सामने आया कि रन्या इन यात्राओं के दौरान गोल्ड स्मगलिंग में शामिल थी.

इसी दौरान तेलुगु एक्टर तरुण पर आरोप लगा कि तरुण ने रन्या को इंटरनेशनल गोल्ड स्मगलिंग नेटवर्क से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई. यह संपर्क फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े इवेंट्स और पार्टियों के जरिए हुआ था, जहां दुबई में कुछ कथित कारोबारी और तस्कर मौजूद रहते थे.

तरुण को जांच एजेंसियों ने तब गिरफ्तार किया था, जब वह जिनेवा भागने की कोशिश कर रहा था. तरुण की गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. अब सवाल उठ रहे हैं कि हाई-प्रोफाइल कैदी को विशेष सुविधाएं कैसे मिल रही हैं. तरुण ने साल 2018 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म परिचयम से पहचान बनाई थी. तरुण के पास अमेरिकी नागरिकता भी है. फिल्म की शूटिंग और प्रमोशन के दौरान ही तरुण की मुलाकात रन्या राव से हुई थी. इसके बाद गोल्ड स्मगलिंग नेटवर्क की कहानी शुरू हुई.

