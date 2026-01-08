'मेरा जन्म हनुमान जयंती के दिन हुआ है तो डर कैसा?' अंडरवर्ल्ड की धमकियों पर बोले उज्ज्वल निकम

जाने-माने वकील उज्ज्वल निकम ने बतौर राज्यसभ सांसद अपनी नई पारी के बारे में कहा है कि वकीलों में भविष्य देखने की क्षमता होती है. और उन्होंने संसद को जैसा सोचा था वैसा ही पाया है. उज्ज्वल निकम ने कहा कि विपक्ष ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर, SIR जैसे मुद्दों पर काम नहीं होने दिया और हंगामा किया. उन्होंने कहा कि SIR संवेदनशील मुद्दा है. इस पर बहस होनी चाहिए थी और लोगों को असली सच्चाई जाननी चाहिए. सरकार ने इस पर बहस की इजाजत दी ये अच्छी बात है.

और पढ़ें

उज्ज्वल निकम मुंबई में आयोजित आजतक के कार्यक्रम मुंबई मंथन में शिरकत कर रहे थे.

उज्ज्वल निकम ने अपने केस के बारे में कहा कि जब बंबई बम ब्लास्ट का केस उन्हें दिया गया था तो उनके भी दिमाग में ये बात आई थी कि मुझे ही इस केस के लिए क्यों चुना गया है. तब मैं जलगांव में प्रैक्टिस करता था और फिर मुंबई में आकर दिखा दिया कि उज्ज्वल निकम क्या चीज है? जब आतंकवाद से जुड़े केस की पैरवी के बारे में उनसे पूछा गया कि उन्हें डर नहीं लगता है तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्म हनुमान जयंती के दिन हुआ है तो डर किस बात का है. जो डराने वाले होते हैं मैं उनको डराता हूं. मैं उन्हें बड़े अदब से डराता हूं. मैं हमेशा किसी भी मुलजिम से दिल खोलकर बात करता हूं, ताकि समझ सकूं कि उनके मन में क्या चल रहा था.

Advertisement

1993 ब्लास्ट के बारे में उन्होंने कहा कि इसके दोषी यहीं के लोग थे और इसका मलाल उन्हें हुआ. इस ब्लास्ट में पहली बार भारत में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था और पूरे बंबई शहर में 12 धमाके हुए थे. मेरा मानना है कि हमारे लोगों को पाकिस्तान ने मिसगाइड किया था.

बंबई बम धमाको का केस लड़ने वाले उज्ज्वल निकम ने कहा कि एक बार उनके लड़के को फोन किया गया था. तो वह डर गया था. तो मैंने पुलिस कमिश्नर को बताया, फिर पुलिस ने उस तक पहुंच गई. उन्होंने कहा कि फोन करने वाला एक बिल्डर का करीबी था जिसे मैंने सजा दिलवाया था और उसे मीडिया से मेरे बेटे के बारे में जानकरी मिली तो इसके बाद वो मेरे बेटे को धमका रहा था. अभी वो जेल में बंद है.

अबू सलेम ने की तारीफ- साहब कोई भी काम कराना हो तो कहिएगा

गैंगस्टर अबू सलेम के बारे में उज्ज्वल निकम ने बताया कि उनकी अबू सलेम से बात होती थी और वो उन्हें कहा करते थे कि मैं तुमसे बात तो अच्छी तरह से करूंगा लेकिन तुझे सजा जरूर दिलाऊंगा. क्योंकि तुमने प्रदीप जैन का मर्डर किया है किसी के साथ मिलकर. जब मैंने बहस के दौरान कहा कि अबू सलेम मौत का कुख्यात सौदागर है तो उसे बहुत बुरा लगा था. जब मैं एक बीमार था तो उसने मुझे चिट्ठी भेजी, मेरी तारीफ की और कहा कि साहब आपकी तबीयत अच्छी होनी चाहिए. उसने कहा कि अगर कोई भी काम हो तो बोलिएगा. इस बात को बताकर निकम खूब हंसे. उन्होंने कहा कि आपको किसी की भी अच्छाई को सामने लाना ही चाहिए.

---- समाप्त ----