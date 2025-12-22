मुंबई: लेडीज कोच में चढ़ने पर टोका, छात्रा को चलती ट्रेन से फेंका

नवी मुंबई में एक 50 वर्षीय व्यक्ति को चलती लोकल ट्रेन से एक किशोरी छात्रा को धक्का देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, छात्रा ने महिला कोच में बिना अनुमति चढ़ने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद आरोपी ने यह कदम उठाया.

और पढ़ें

महिला कोच में जबरन चढ़ा आरोपी

पुलिस ने बताया कि आरोपी शेख अख्तर नवास (50) ने 18 दिसंबर की सुबह पनवेल और खारघर स्टेशन के बीच लोकल ट्रेन के महिला आरक्षित डिब्बे में प्रवेश किया था. जब महिला यात्रियों ने शोर मचाया और उसे ट्रेन से उतरने को कहा, तो वह घबरा गया.

छात्रा को चलती ट्रेन से दिया धक्का

इसी दौरान आरोपी ने कॉलेज जा रही 18 वर्षीय छात्रा श्वेता महाडिक को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया. छात्रा ट्रैक पर गिर गई, लेकिन वहां मौजूद कुछ मजदूरों ने समय रहते उसे खींचकर किनारे कर दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

यात्रियों की सूचना पर आरोपी पकड़ा गया

घटना के बाद कुछ यात्रियों ने GRP कंट्रोल रूम को सूचना दी. ट्रेन के एक स्टेशन पर रुकते ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया. पनवेल GRP थाने में आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

Advertisement

छात्रा का इलाज जारी

पुलिस के अनुसार, घायल छात्रा का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और वह धीरे-धीरे ठीक हो रही है. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी बेघर था और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा इलाज करा रहा था.

---- समाप्त ----