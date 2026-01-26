scorecardresearch
 
नशे की लत और मां बाप से बहस... 21वीं मंजिल से कूदकर शख्स ने दी जान

मुंबई के वडाला इलाके में  21 वर्षीय युवक एक इमारत की 21वीं मंजिल से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली.युवक पहले माता पिता से लड़कर घर से चला गया था. उसे आधी रात किसी तरह से वापस लाया गया लेकिन वह कमरे की खिड़की से कूद गया और जान दे दी.

21वीं मंजिल से कूदकर शख्स ने दी जान (Photo: representational image)
महाराष्ट्र में मुंबई के वडाला इलाके में  21 वर्षीय युवक एक इमारत की 21वीं मंजिल से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने ये जानकारी दी है. वडाला टीटी पुलिस अधिकारी के अनुसार, मृतक हैदर कराचीवाला शराब का आदी था, जिसके कारण उसके परिवार में झगड़े होते थे.

रविवार तड़के कराचीवाला अपने माता-पिता से झगड़े के बाद गुस्से में घर से निकल गया. अधिकारी ने बताया कि उसके पिता यूसुफ कराचीवाला को सुबह 4 बजे विले पार्ले पुलिस स्टेशन से फोन आया कि उनका बेटा नशे में है और उसे घर ले जाया जाए.

इसके बाद यूसुफ कराचीवाला सुबह करीब 6 बजे अपने बेटे को घर ले आए. उसके माता-पिता ने उसे शराब छोड़ने के लिए समझाने की कोशिश की क्योंकि उनके धर्म में यह वर्जित है, जिसके बाद वह अपने कमरे में चला गया.

पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 8:15 बजे यूसुफ कराचीवाला को पता चला कि उनके बेटे ने अपने कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी है. पुलिस की मदद से कराचीवाला को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. एक अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के आधार पर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज की है.

