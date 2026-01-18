scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बुजुर्ग से 58 करोड़ की हुई थी ठगी... महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने पीड़ित को 2 करोड़ रुपये वापस दिलाए

महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने साइबर ठगी के केस में कार्रवाई की है. मुंबई के रहने वाले 72 साल के बुजुर्ग से 58.13 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद पहली किस्त के रूप में 2 करोड़ रुपये की राशि वापस कराई गई है. पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों की संपत्तियां फ्रीज की हैं, जबकि मुख्य आरोपी अब भी फरार है.

Advertisement
X
साइबर फ्रॉड केस में पीड़ित को दो करोड़ रुपये वापस मिले. (Photo: Representational)
साइबर फ्रॉड केस में पीड़ित को दो करोड़ रुपये वापस मिले. (Photo: Representational)

महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने देश के अब तक के सबसे बड़े ‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर फ्रॉड मामले में कार्रवाई करते हुए पीड़ित को 2 करोड़ रुपये की राशि वापस दिलाई है. यह राशि 58.13 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में पहली किस्त के तौर पर कोर्ट के आदेश के बाद रिफंड कराई गई है. पीड़ित 72 साल के बुजुर्ग मुंबई के रहने वाले हैं, जिन्हें साइबर अपराधियों ने महीनों तक डरा-धमकाकर ठगी का शिकार बनाया था.

एजेंसी के अनुसार, ठगों ने खुद को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अधिकारी बताकर पीड़ित और उनकी पत्नी से संपर्क किया. उन्हें कथित मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध लेनदेन के मामले में फंसाने की धमकी दी गई. इसके बाद दंपति को करीब दो महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया, यानी वीडियो कॉल और फोन के जरिए लगातार निगरानी और डर का माहौल बनाया गया.

इस दौरान ठगों ने अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर कराने के लिए दबाव डाला, जिससे कुल 58.13 करोड़ रुपये की ठगी हो गई. जब दंपति को ठगी का अहसास हुआ, तो उन्होंने महाराष्ट्र साइबर पुलिस से संपर्क किया.

सम्बंधित ख़बरें

Photo : Pexels
डिजिटल फ्रॉड के जमाने में बनिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एक कोर्स और पैसा ही पैसा!
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Screengrab)
शेयर मार्केट निवेश के नाम पर 12 करोड़ की साइबर ठगी, चाइनीज गिरोह का आरोपी गिरफ्तार
Cybercrime officials say such cases highlight how fraudsters exploit the familiarity and trust associated with messaging platforms like WhatsApp.
चीन का डिजिटल बॉर्डर सील, अमेरिका-इजरायल की साइबर कंपनियों पर गिराई गाज
Digital Arrest Scam discloser in Delhi
डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 2.19 करोड़ की ठगी, दिल्ली में इंटर-स्टेट साइबर गैंग का पर्दाफाश
Within a week, another elderly woman was digitally arrested in Greater Kailash, Delhi and duped of Rs 7 crore
ग्रेटर कैलाश में 70 वर्षीय महिला से 7 करोड़ की ठगी, हफ्ते भर पहले डॉक्टर दंपति ने गंवाए थे 14 करोड़

यह भी पढ़ें: यूनाइटेड नेशन की नौकरी, 2016 में दिल्ली वापसी… बुजुर्ग दंपति ने 15 दिन में गंवाए 15 करोड़, डिजिटल अरेस्ट की कहानी

राज्य पुलिस की साइबर टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की. अधिकारियों ने कई बैंक खातों और आरोपियों की संपत्तियों को फ्रीज कराया. लगातार कानूनी प्रयासों और कोर्ट के आदेश के बाद 2 करोड़ रुपये की राशि पीड़ित को वापस दिलाई गई.

Advertisement

पुलिस का कहना है कि यह केवल पहली किस्त है और आगे भी फ्रीज की गई संपत्तियों और खातों के जरिए और रकम रिकवर करने की कोशिश जारी है.

फरार आरोपी पर इनाम

इस मामले में देवेंद्र सैनी को मुख्य ऑपरेशनल हैंडलर बताया गया है, जो अब भी फरार है. महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना देने पर 3 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की है. पुलिस का मानना है कि सैनी की गिरफ्तारी से इस पूरे साइबर फ्रॉड नेटवर्क की कई अहम कड़ियां सामने आ सकती हैं.

साइबर पुलिस की अपील

महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती. यदि कोई व्यक्ति खुद को अधिकारी बताकर पैसे की मांग करे या डराने की कोशिश करे, तो तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement