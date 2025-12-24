scorecardresearch
 
महाराष्ट्र: नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस और आरएसपी का गठबंधन तय, कहा- साथ मिलकर होगा मुकाबला

महादेव जानकर ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वे देश के युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, गरीबों और पिछड़े वर्गों की आवाज बनकर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या से ज्यादा जरूरी है संविधान और लोकतंत्र को बचाना और आम लोगों को सम्मान और गरिमा दिलाना.

महाराष्ट्र में नगर निगम और जिला परिषद के आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इन चुनावों में कांग्रेस राष्ट्रीय समाज पक्ष (RSP) के साथ मिलकर मैदान में उतरेगी. इस गठबंधन का ऐलान महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और राष्ट्रीय समाज पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री महादेव जानकर ने किया.

इस गठबंधन को लेकर आज तिलक भवन में कांग्रेस और आरएसपी नेताओं के बीच विस्तार से चर्चा हुई. बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर निगम और जिला परिषद चुनाव साथ मिलकर लड़ने की घोषणा की.

प्रेस को संबोधित करते हुए हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि महादेव जानकर बहुजन समाज की एक मजबूत और प्रभावशाली आवाज हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान को कुचलने का काम कर रही है, ऐसे समय में समान विचारधारा वाली पार्टियों का एकजुट होना जरूरी है. सपकाल ने कहा कि भले ही नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों में औपचारिक गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन सातारा, सांगली, मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे इलाकों में कांग्रेस और आरएसपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था. अब इसी सहयोग को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है.

वहीं, राष्ट्रीय समाज पक्ष के अध्यक्ष महादेव जानकर ने कहा कि शिव, शाहू, फुले और आंबेडकर की विचारधारा पर चलते हुए उन्होंने दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी. इसी दौरान समान विचारधारा वाली पार्टियों को साथ लाने की बात हुई थी. जानकर ने बताया कि कांग्रेस और आरएसपी के बीच गठबंधन 31 मई को ही तय हो गया था.

शिवसेना-मनसे गठबंधन को शुभकामनाएं

राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गठबंधन पर सवाल पूछे जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि उन्हें कांग्रेस की ओर से शुभकामनाएं और आशीर्वाद हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जोड़ने वाली पार्टी है, तोड़ने वाली नहीं.

सपकाल ने बताया कि महाविकास आघाड़ी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन मुंबई नगर निगम चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की राय थी कि चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ा जाए. इसी के तहत पार्टी ने फैसला लिया और पार्टी के प्रभारी रमेश चेन्निथला ने भी इस रुख का ऐलान किया.

उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस को जो सफलता मिली है, वो अहम है. आरोप लगाते हुए सपकाल ने कहा कि महायुति ने पैसे, सत्ता और दबाव सहित हर तरह के हथकंडे अपनाए और प्रशासन व चुनाव आयोग तक उनके साथ खड़े नजर आए, इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मजबूती और ईमानदारी से मुकाबला किया. उन्होंने कहा कि कई जगहों पर अकेले चुनाव लड़ने का कांग्रेस को फायदा मिला.

नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों में कांग्रेस के 41 अध्यक्ष चुने जाने की खुशी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को '41' की आकृति वाला फूलों का गुलदस्ता भेंट किया.

---- समाप्त ----
