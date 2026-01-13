अकबरुद्दीन ओवैसी का PM मोदी पर तीखा हमला, बोले- देश को ‘चौकीदार’ नहीं, बहादुर सैनिकों की जरूरत

एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने छत्रपति संभाजीनगर (पूर्व में औरंगाबाद) में अपनी पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में एक चुनावी रैली को संबोधित किया. उन्होंने मतदाताओं से कहा कि जिन लोगों ने औरंगाबाद का नाम बदला है, उन्हें आगामी नगर निकाय चुनावों के बाद शहर का मेयर नहीं बनने देना है. अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'हम औरंगाबाद से लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव हार चुके हैं. हर एक वोट की ताकत को समझिए. इस शहर का मेयर पद उन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, जिन्होंने औरंगाबाद का नाम बदला.'

देश में मुसलमानों के खिलाफ कथित अन्याय और अत्याचारों का जिक्र करते हुए उन्होंने समुदाय से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने की अपील की. ओवैसी ने कहा कि जिस तरह मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की घटनाओं की निंदा की जाती है, उसी तरह बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और फिलिस्तीनी लोगों की हत्या की भी वह निंदा करते हैं. अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में अब तक आई हर सरकार ने मुसलमानों के साथ अन्याय किया है. उन्होंने कहा, 'मुसलमान जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं. उन्हें उम्मीद रहती है कि उनकी समस्याएं सुलझेंगी और उन्हें उनका हक मिलेगा, लेकिन हर सरकार ने उनके साथ नाइंसाफी की है. मुसलमानों को उम्मीद है कि AIMIM उनके लिए कुछ करेगी.'

तेलंगाना में अपनी पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जनहित के ऐसे काम AIMIM की पहचान बन चुके हैं. इस दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को न तो देश से प्यार है और न ही उसकी चिंता. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री देश की गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर गंभीर नहीं हैं. छोटे आवैसी ने कहा, 'हमारे फौजी भाइयों की कुर्बानियों की वजह से आज हम सुरक्षित हैं. सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान को चौकीदारों की जरूरत है या फिर सेना जैसे बहादुर लोगों की?' उन्होंने मुसलमानों से संगठित और एकजुट होने की अपील करते हुए कहा, 'अगर हम मुनज्जम और मुत्तहिद नहीं होंगे, तो हम सिर्फ चीखते-चिल्लाते रह जाएंगे.'

उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है और जब नाकामी सामने आती है तो हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है. अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी समर्थकों और गौरक्षकों का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि मुसलमानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं. ओवैसी ने कहा, 'हमारी बस्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारी अजान रोकी जा रही है, हमारी बच्चियों का हिजाब खींचा जा रहा है, लव जिहाद के नाम पर मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है और हमारी इज्जतों को लूटकर जश्न मनाया जा रहा है.' उन्होंने कहा कि चाहे कितना भी जुल्म किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान थकने वाला नहीं है.

