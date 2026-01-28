scorecardresearch
 
रूपाणी, माधवराव सिंधिया, संजय गांधी... अजित पवार से पहले इन पांच नेताओं की भी प्लेन क्रैश में गई जान

बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार सहित पांच लोगों की मौत हो गई. इससे पहले भी कई भारतीय नेताओं का विमान हादसों में निधन हो चुका है, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाई एस राजशेखर रेड्डी, लोकसभा स्पीकर जी एम सी बालयोगी, कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया और संजय गांधी शामिल हैं.

अजीत पवार की तरह भारत के कई अन्य नेता भी विमान हादसे में मारे गए हैं (Photo: PTI)
महाराष्ट्र के बारामती के पास एक प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है. एनसीपी नेता पवार एक निजी विमान से मुंबई से बारामती में एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे थे. बताया जा रहा है कि हादसा तब हुआ जब उनका विमान बारामती में लैंडिंग की कोशिश कर रहा था. हादसे में विमान पूरी तरह जल गया और उसमें सवार सभी पांच लोग मारे गए हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, विमान में अजित पवार के अलावा चार और लोग सवार थे. घटनास्थल के वीडियो सामने आए हैं जिसमें दिख रहा है कि विमान पूरी तरह जल रहा है और वहां से काला धुआं उठता दिख रहा है.

अजित पवार के दुखद निधन से पूरा देश स्तब्ध है. उनका निधन देश की राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान है. इसी तरह के विमान हादसों ने भारत के कई और नेताओं की भी जान ली है जिसमें सबसे हालिया नाम गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का है.

लंदन जा रहे थे विजय रूपाणी और प्लेन हो गया क्रैश

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का 12 जून 2025 को एयर इंडिया के एक विमान से अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे. विमान में कुल 242 लोग सवार थे. उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दुर्घटना में विमान धू-धू कर जल उठा और विमान में सवार सभी लोग मारे गए, केवल एक यात्री को छोड़कर. 

विजय रूपाणी 68 साल के थे. उनके परिवार की तरफ से बताया गया कि वो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे लेकिन प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया.

वाई.एस. राजशेखर रेड्डी (YSR) का लापना विमान पहाड़ियों में मिला

2 सितंबर 2009 के दिन एक हेलिकॉप्टर क्रैश में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी (YSR) का निधन हो गया. राजशेखर रेड्डी सुबह आठ बजकर 38 मिनट पर बेगमपट से चित्तूर जिले में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकले. उन्हें साढ़े दस बजे तक प्रोग्राम में पहुंचना था लेकिन वो वहां कभी पहुंच ही नहीं सके.

उनका हेलिकॉप्टर बीच रास्ते में ही लापता हो गया और बहुत ढूंढने के बाद भी उसका कोई निशान नहीं मिला. अगले दिन तलाशी अभियान में वायु सेना को हेलिकॉप्टर का मलबा मिला. हेलिकॉप्टर पहाड़ की चोटी से टकराकर क्रैश हुआ और पहाड़ियों में चारों तरफ उसका मलबा बिखर गया था. बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रेड्डी का शव इंजन के पास पड़ा था, क्षत-विक्षत हालत में. सिर पर कम बाल के आधार पर उनकी पहचान हो सकी.

जी.एम.सी. बालयोगी 

डॉ. जी.एम.सी. बालयोगी का निधन 3 मार्च 2002 को एक हेलिकॉप्टर हादसे में हो गया था. उस समय वो लोकसभा के स्पीकर थे. दुर्घटना आंध्रप्रदेश में हुई. जी.एम.सी. बालयोगी तेलगु देसम पार्टी के सदस्य थे.

माधवराव सिंधिया

कांग्रेस के दिग्गज नेता माधवराव सिंधिया का निधन 56 साल की उम्र में 30 सितंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश में एक हेलिकॉप्टर क्रैश में हो गया. सिंधिया का हेलिकॉप्टर उत्तरप्रदेश के मैनपुरी जिले की भोगांव तहसील के पास मोता में क्रैश कर गया.

वो एक सभा को संबोधित करने के लिए कानपुर जा रहे थे. विमान में उनके साथ छह अन्य लोग सवार थे. आगरा से 85 किलोमीटर दूर यह विमान क्रैश कर गया और विमान में सवार सभी लोग मारे गए.

संजय गांधी का प्लेन क्रैश

भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे और राजीव गांधी के भाई संजय गांधी को विमान उड़ाने का काफी शौक था. 23 जून 1970 को दिल्ली में वो खुद अपना विमान उड़ा रहे थे. इसी दौरान उनका प्लेन क्रैश हो गया और इस विमान हादसे ने उनकी जान ले ली.

