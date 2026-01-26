ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा कैंसर मरीज, RPF जवान ने जान पर खेलकर बचाया, VIDEO

महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन पर RPF हेड कॉन्स्टेबल की सतर्कता और साहस से कैंसर से पीड़ित एक बुज़ुर्ग यात्री की जान बच गई. यह घटना कल्याण रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4- 5 पर घटी, जो स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है.

और पढ़ें

उत्तर प्रदेश के झांसी निवासी 60 साल के राजेंद्र शुक्ला कैंसर से पीड़ित हैं और इलाज के लिए ठाणे स्थित मेडिसिटी अस्पताल जा रहे थे. वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे. कल्याण स्टेशन पर उतरने के बाद वे एसी कोच में रखा सामान लेने दोबारा डिब्बे में गए. इसी दौरान राजधानी एक्सप्रेस चल पड़ी. जल्दबाजी में उतरते वक्त राजेंद्र शुक्ला का पैर फिसल गया और वे डिब्बे व प्लेटफॉर्म के बीच फंस गए. उन्होंने फूटबोर्ड को पकड़ रखा था और स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी.

घटना को देखते ही ड्यूटी पर तैनात RPF हेड कॉन्स्टेबल शरद घरटे ने बिना समय गंवाए दौड़कर यात्री को सुरक्षित बाहर निकाला. उनकी सूझबूझ और बहादुरी से बुज़ुर्ग यात्री की जान बच गई. इस साहसिक और मानवतावादी कार्य के लिए कल्याण RPF स्टेशन के प्रभारी अधिकारी पी. आर. मीना ने हेड कॉन्स्टेबल शरद घरटे की सराहना की.

Advertisement

वहीं RPF मुंबई विभाग के वरिष्ठ डीएससी ऋषी शुक्ला ने भी शरद घरटे को सम्मानित किए जाने की घोषणा की है. इसके अलावा, गणतंत्र दिवस के अवसर पर कल्याण RPF स्टेशन की ओर से हेड कॉन्स्टेबल शरद घरटे को 1001 रुपये का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा.

---- समाप्त ----