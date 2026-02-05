scorecardresearch
 
जंगल में महिला की अधजली लाश...महाराष्ट्र के जलगांव में ब्लाइंड मर्डर से सनसनी

जलगांव जिले के एरंडोल तहसील स्थित पद्मालय शिवार के जंगल में एक अज्ञात महिला का आधा जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड की मदद से मामले की जांच की जा रही है.

जंगल में मिली अधजली लाश (Photo: itg)
महाराष्ट्र के जलगांव जिले के एरंडोल तहसील से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पद्मालय शिवार के जंगल क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का आधा जला हुआ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. शव की स्थिति को देखते हुए प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है.

स्थानीय लोगों द्वारा जंगल इलाके में शव देखे जाने के बाद इसकी सूचना एरंडोल पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने पंचनामा कर शव को अपने कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई शुरू की.

चूंकि महिला का शव आंशिक रूप से जला हुआ है, पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिससे मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके. फिलहाल मृत महिला की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस उसकी उम्र, पहचान और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच में जुटी हुई है.घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया है. जंगल और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह के सुराग जुटाए जा सकें.   

