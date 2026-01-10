scorecardresearch
 
मुंबई में घर में लगी भीषण आग, परिजन को बचाने तक का मौका नहीं मिला... तीन लोगों की जलकर मौत

मुंबई में शनिवार तड़के एक रिहायशी इलाके में आग ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया. गोरेगांव (पश्चिम) में हुए इस हादसे में 12 साल के बच्चे और 19 साल की युवती समेत तीन लोगों की जान चली गई.

आग लगने से परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई.

मुंबई के गोरेगांव (पश्चिम) स्थित भगत सिंह नगर में शनिवार तड़के एक रिहायशी मकान में आग लगने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. आग इतनी तेजी से फैली कि घर में फंसे लोगों को बचाने का मौका नहीं मिल सका.

मुंबई के गोरेगांव (पश्चिम) इलाके के भगत सिंह नगर में शनिवार तड़के एक दर्दनाक हादसा सामने आया. यहां राजाराम लेन स्थित एक रिहायशी मकान में आग लगने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई. मृतकों में 12 साल का बच्चा और 19 साल की युवती भी शामिल हैं.

फायर ब्रिगेड के मुताबिक यह घटना सुबह करीब 3:06 बजे हुई. आग एक 'ग्राउंड प्लस वन' (G+1) ढांचे वाले मकान में लगी. शुरुआती जानकारी के अनुसार आग घर के भूतल पर बिजली के तारों और घरेलू सामानों में लगी थी, जो देखते ही देखते पहली मंजिल तक फैल गई.

आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने बाल्टियों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की. इसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बिजली की सप्लाई काटकर आग पर काबू पाया.

घर में फंसे तीन लोगों को बाहर निकालकर पुलिस वैन और निजी वाहनों की मदद से तुरंत ट्रॉमा केयर अस्पताल ले जाया गया. हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने तीनों को 'ब्रॉट डेड' घोषित कर दिया.

मृतकों की पहचान हर्षदा पावस्कर (19 वर्ष), कुशल पावस्कर (12 वर्ष) और संजोग पावस्कर (48 वर्ष) के रूप में हुई है. हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है.

फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है. दमकल विभाग और पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है.

