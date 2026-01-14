नागपुर में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़... 24 लाख से ज्यादा का स्टॉक मिला, सामग्री भी जब्त की गई

महाराष्ट्र के नागपुर में राज्य आबकारी विभाग ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. विभाग के द्वारा की गई छापेमारी में करीब 24.67 लाख रुपये की नकली शराब के साथ ही कच्चा माल और उपकरण जब्त किए गए हैं. इस मामले में सात लोगों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है.

एजेंसी के अनुसार, आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टीम ने नागपुर के हिंगना क्षेत्र के गोंडवाना पिंपरी इलाके में स्थित एक बंगले पर छापा मारा. वहां अवैध रूप से नकली इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) तैयार की जा रही थी. लंबे समय से मिल रही सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई.

छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से 1,090 लीटर नकली शराब का मिश्रण, 356 बोतलें ऐसी शराब की, जो महाराष्ट्र में बिक्री के लिए प्रतिबंधित हैं, और 90 बल्क लीटर अन्य नकली शराब बरामद की. इसके अलावा नकली शराब तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली कई आधुनिक मशीनें और सामग्री भी जब्त की गई.

आबकारी विभाग ने बताया कि मौके से इलेक्ट्रॉनिक बोतल सीलिंग मशीन, नकली लेबल, बोतलों के ढक्कन, बड़ी संख्या में खाली बोतलें और एक चार पहिया वाहन भी बरामद किया गया है, जिसका इस्तेमाल शराब की ढुलाई के लिए किया जा रहा था.

जांच में सामने आया है कि आरोपी नकली ब्रांडेड शराब तैयार कर उसे बाजार में सप्लाई करने की तैयारी में थे. इस अवैध कारोबार से न सिर्फ सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा था, बल्कि आम लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था. आबकारी विभाग ने इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है. अधिकारियों का कहना है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क का भी पता लगाया जा रहा है.

