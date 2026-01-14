scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नागपुर में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़... 24 लाख से ज्यादा का स्टॉक मिला, सामग्री भी जब्त की गई

महाराष्ट्र के नागपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. हिंगना इलाके में एक बंगले से चल रही इस अवैध यूनिट पर छापेमारी के दौरान करीब 24.67 लाख की नकली शराब, कच्चा माल और मशीनें बरामद की गईं. इस मामले में सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

Advertisement
X
छापा मारकर अवैध शराब जब्त. (Photo: Representational)
छापा मारकर अवैध शराब जब्त. (Photo: Representational)

महाराष्ट्र के नागपुर में राज्य आबकारी विभाग ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. विभाग के द्वारा की गई छापेमारी में करीब 24.67 लाख रुपये की नकली शराब के साथ ही कच्चा माल और उपकरण जब्त किए गए हैं. इस मामले में सात लोगों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है.

एजेंसी के अनुसार, आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टीम ने नागपुर के हिंगना क्षेत्र के गोंडवाना पिंपरी इलाके में स्थित एक बंगले पर छापा मारा. वहां अवैध रूप से नकली इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) तैयार की जा रही थी. लंबे समय से मिल रही सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई.

छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से 1,090 लीटर नकली शराब का मिश्रण, 356 बोतलें ऐसी शराब की, जो महाराष्ट्र में बिक्री के लिए प्रतिबंधित हैं, और 90 बल्क लीटर अन्य नकली शराब बरामद की. इसके अलावा नकली शराब तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली कई आधुनिक मशीनें और सामग्री भी जब्त की गई.

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस की गिरफ्त में तस्कर.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)
नए साल से पहले 22 लाख की विदेशी शराब जब्त, पांच तस्कर गिरफ्तार
Illicit liquor Seized in Chandauli
यूपी-बिहार सीमा पर 100 बोरियों में छिपाई गई एक करोड़ की विदेशी शराब जब्त, तस्कर गिरफ्तार
सांकेतिक तस्वीर
पटना में पुलिस की वर्दी पहनकर शराब की तस्करी कर रहा था युवक, भारी मात्रा में शराब जब्त
रोलर से नष्ट कराई शराब. (Screengrab)
गुजरात में शराबबंदी के बीच बड़ी कार्रवाई... ढाई करोड़ की अवैध शराब रोड रोलर से नष्ट कराई
electric current
कटी पतंग के पीछे ट्रेन की छत पर चढ़ा मासूम, 11,000 वोल्ट की चपेट में आया

यह भी पढ़ें: यूपी-बिहार सीमा पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 100 बोरियों में छिपाई गई एक करोड़ की विदेशी शराब जब्त, तस्कर गिरफ्तार

आबकारी विभाग ने बताया कि मौके से इलेक्ट्रॉनिक बोतल सीलिंग मशीन, नकली लेबल, बोतलों के ढक्कन, बड़ी संख्या में खाली बोतलें और एक चार पहिया वाहन भी बरामद किया गया है, जिसका इस्तेमाल शराब की ढुलाई के लिए किया जा रहा था.

Advertisement

जांच में सामने आया है कि आरोपी नकली ब्रांडेड शराब तैयार कर उसे बाजार में सप्लाई करने की तैयारी में थे. इस अवैध कारोबार से न सिर्फ सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा था, बल्कि आम लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था. आबकारी विभाग ने इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है. अधिकारियों का कहना है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क का भी पता लगाया जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement