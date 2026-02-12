scorecardresearch
 
40 रुपये की बहस में टूटा हाथ... ऑटो वाले ने बुजुर्ग महिला को दिया धक्का, हो गया फ्रैक्चर

ठाणे जिले के डोंबिवली में किराये को लेकर हुए विवाद में एक ऑटो चालक ने 62 वर्षीय महिला को कथित तौर पर धक्का दे दिया, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया. अतिरिक्त किराया देने के बावजूद चालक ने अभद्रता की और मारपीट पर उतारू हो गया. मानपाड़ा पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

40 रुपये की बहस में टूट गया हाथ (Photo: representational image)
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में महज चालीस रुपये के किराये के विवाद ने एक बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचा दिया. आरोप है कि ऑटो चालक ने बहस के दौरान 62 वर्षीय महिला को सड़क पर धक्का दे दिया, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया. घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पुलिस के अनुसार घटना मंगलवार को डोंबिवली इलाके में हुई. पीड़िता रीजा जोसेफ अपने परिजनों के साथ कस्तूरी प्लाजा से दावडी स्थित घर लौट रही थी. रास्ते में उन्होंने एक ऑटो किया. ड्राइवर ने शुरुआत में 120 रुपये किराया बताया. परिवार ने सहमति जताई और बैठ गए लेकिन वहां पहुंचने के बाद चालक ने अचानक 160 रुपये की मांग कर दी.

परिजनों के मुताबिक, विवाद से बचने के लिए उन्होंने और पैसे भी दे दिए. इसके बावजूद चालक कथित तौर पर भड़क गया और यात्रियों पर दूरी को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगा.  

बताया गया है कि जोसेफ के किरायेदार के बेटे ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन चालक ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. जब रीजा जोसेफ ने हस्तक्षेप कर झगड़ा शांत कराने की कोशिश की, तभी ड्राइवर ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया. संतुलन बिगड़ने से वह सड़क किनारे गिर पड़ीं. गिरने से उनके बाएं हाथ में गंभीर चोट आई.

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और घायल महिला को निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच में हाथ में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई. फिलहाल उनका इलाज जारी है. अस्पताल से दिए गए बयान के आधार पर मानपाड़ा पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. 

